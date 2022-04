Soleil Stasi, spunta una storia su Instagram con Carlo

Weekend da sogno in un hotel di lusso in Sicilia per l’ex gieffina Soleil Stasi che si mostra sui social in compagnia di amici tra relax, divertimento e prelibatezze sicule. A far impazzire il web nelle ultime ore sarebbe stata però una storia Instagram pubblicata dalla Stasi in cui si intravedono lei e un ragazzo alle prese con una vera e propria routine di bellezza mentre si concedono una trattamento viso, distesi su un letto di una camera d’albergo. Nella storia compare il nome di lui, si tratta di Carlo Merli. Un nome che era già stato rivelato alcuni mesi fa ma la modella italo-americana non aveva mai smentito ne confermato l’identità di quello che sembrerebbe essere il suo attuale compagno. Che possa esser stato un modo per uscire finalmente allo scoperto?

Le dichiarazioni di Soleil dopo il GF Vip

Dopo aver posto fine al triangolo angolo amoroso con Alex e Delia che per mesi aveva animato le vicende dei “vipponi” all’interno della casa, era stata la stessa Soleil a chiarire la sua posizione in un’intervista al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: “I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa, non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto”.