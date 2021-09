Emanuele Filiberto e Clotilde in crisi? Parla la moglie del principe

Sposi dal 2003, tra Emanuele Filiberto e Clotilde Corau tira aria di crisi. Parla la moglie del principe: “L’amore in fondo è un continuo costruire”

Tira aria di crisi tra Emanuele Filiberto e Clotilde Corau.

Le voci di corridoio non si placano a tal punto che la 52enne decide di intervenire per fare chiarezza sulla situazione. La moglie del principe, ai microfoni del settimanale Oggi, si abbandona a dichiarazioni sibilline: “Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti – dice – Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta“. E ancora: “Chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene. L’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le differenze… Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita“.

Il matrimonio di Emanuele e Clotilde

Emanuele Filiberto e Clotilde si sono detti il fatidico sì il 25 settembre 2003 a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La coppia ha due figlie, entrambe nate a Ginevra: Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, classe 2003, e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, classe 2006. Attualmente la famiglia abita Monte Carlo, nel principato di Monaco.