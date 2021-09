Infortunio Muriel, tegola per l’Atalanta: salta Fiorentina e Champions

L’infortunio di Luis Muriel tiene banco in casa Atalanta: Gasperini dovrà fare a meno dell’attaccante colombiano per diverse partite

La sosta per le Nazionali sta per volgere al termine ma l’Atalanta è in apprensione per le condizioni di Luis Muriel. Il colombiano, infortunatosi nel corso della sfida contro il Bologna, non ha mai ripreso regolarmente gli allenamenti con la squadra ed agli ordini di Gasperini.

Di seguito la nota della società orobica: “Gli accertamenti strumentali, a cui è stato sottoposto Muriel questa mattina, hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità. I tempi di recupero non saranno brevi. Inizialmente Muriel osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione“.

Dunque per Gasperini una tegola non di poco conto: Muriel sarà costretto a saltare le partite con la Fiorentina in campionato e contro lo Villarreal in Champions League. Da valutare anche per le successive partite di Serie A che vedrà l’Atalanta impegnata contro Salernitana e Sassuolo. Il tecnico però punta sul recupero di Duvan Zapata, sulle giocate di Ilicic e Malinovskyi poi il giovane bomber Roberto Piccoli per sopperire all’assenza momentanea dell’ex-Udinese e Samp.