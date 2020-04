Il lockdown in Italia resta totale a causa dell’Emergenza Coronavirus ma ci sono negozi che possono riaprire, ecco quali e dove

Primi timidi spiragli di luce in fondo al tunnel e primi tentativi di ritorno alla normalità in un’Italia scossa dalla lunga Emergenza Coronavirus. Nella giornata di oggi, infatti, ripartono alcuni negozi anche se le regole sulla riapertura non sono omogenee su tutto il territorio nazionale. Ad alzare le saracinesche dopo un lungo stop saranno librerie e cartolerie (ad eccezione di Lombardia, Piemonte, Campania, Sardegna e Trentino) e i negozi di vestiti per bambini. Ripartono anche produzione di computer e industria del legno. Per quanto riguarda il resto, resta in vigore la serrata totale fino al 3 Maggio.

Molte sono le Regioni che hanno deciso di mantenere il lockout totale e comunque, anche nel caso di piccole riaperture, restano obbligatorie le misure di sicurezza contro il contagio da pandemia Covid-19: distanza di sicurezza tra le persone, mascherina, guanti e divieto di assembramenti. In Campania il Presidente della Regione Vincenzo De Luca continua nella sua linea di massimo rigore non concedendo la riapertura di nessun negozio, fatta eccezione per i negozi di abbigliamento per i bambini ma solo in alcuni giorni e in determinate fasce orarie.

