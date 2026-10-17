Enzo Miccio sceglie Villa Ravaschieri a Roccapiemonte per presentare la sua nuova collezione sposa

di Redazione ZON

In sintesi. Enzo Miccio, wedding planner, stilista e conduttore televisivo, presenta la sua nuova Bridal Collection sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18 a Villa Ravaschieri, complesso monumentale di Roccapiemonte, in provincia di Salerno. La presentazione è l’unica tappa al Sud della collezione, che ha debuttato a Milano. L’evento prevede cocktail, musica e performance artistica ed è su prenotazione.

I punti chiave Enzo Miccio presenta la nuova Bridal Collection a Villa Ravaschieri, a Roccapiemonte (Salerno), sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18.

La presentazione di Villa Ravaschieri è l’unica tappa al Sud della collezione, che ha debuttato a Milano davanti a stampa e addetti ai lavori.

Enzo Miccio ha dichiarato a Le Cronache di aver preferito Villa Ravaschieri a mete più scontate come Sorrento o Ravello, per dare visibilità a luoghi che meritano di essere conosciuti.

L’evento di Enzo Miccio a Villa Ravaschieri prevede cocktail di benvenuto, allestimento floreale, musica e performance artistica, con accesso su prenotazione.

Le modalità di prenotazione e l’eventuale costo d’ingresso della presentazione a Villa Ravaschieri non sono stati resi noti.

Enzo Miccio, wedding planner, stilista e conduttore televisivo, presenterà la sua nuova Bridal Collection a Villa Ravaschieri, a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. L’appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre alle ore 18. Sarà l’unica tappa al Sud della collezione.

La collezione di Enzo Miccio ha debuttato a Milano davanti a stampa e addetti ai lavori. Per la tappa meridionale lo stilista ha scelto una dimora dell’entroterra salernitano che, come ha ammesso lui stesso, prima di un sopralluogo non conosceva.

Perché Enzo Miccio ha scelto Roccapiemonte e non la Costiera

In un’intervista a Le Cronache, Enzo Miccio ha spiegato che la struttura antica di Villa Ravaschieri lo ha «affascinato tantissimo» e che con il proprietario è nato «un bellissimo rapporto». Il nome del proprietario non è stato reso noto.

Lo stilista ha rivendicato la scelta di una meta meno battuta: «Sarebbe stato forse più scontato scegliere Sorrento o Ravello». Per Enzo Miccio, puntare su Villa Ravaschieri significa «dare visibilità a luoghi che meritano di essere conosciuti».

Villa Ravaschieri, a Roccapiemonte, è un complesso monumentale legato alla famiglia Ravaschieri Fieschi. Il complesso comprende il Palazzo Ducale dalle tinte azzurre, il Giardino Incantato, una chiesa bianca attribuita all’architetto Ferdinando Sanfelice e il Commodo in tufo giallo, attorno a una corte centrale.

Com’è la nuova collezione sposa di Enzo Miccio

Secondo Enzo Miccio, la moda sposa della nuova stagione si muove tra due estremi: abiti molto aderenti, come i modelli a sirena, e creazioni dai grandi volumi, con un ritorno a forme romantiche. Il pizzo torna protagonista in diverse lavorazioni, mentre perline e strass restano importanti.

Enzo Miccio racconta di dedicare mesi alla ricerca di tessuti, ricami e nuove silhouette. L’obiettivo dichiarato è trovare l’abito che esalti «la personalità e l’identità di ogni sposa». Sullo scintillio lo stilista distingue due tipologie di spose, quelle che vogliono brillare e quelle più discrete, e raccomanda coerenza con il contesto e l’orario delle nozze.

Il legame di Enzo Miccio con la Campania

Enzo Miccio è nato in Campania e ci ha trascorso l’infanzia. «Il cordone ombelicale non l’ho mai tagliato», ha dichiarato lo stilista, che per lavoro torna regolarmente nella regione per matrimoni a Napoli, Capri e Ravello. «Non ho mai dovuto subire il trauma del distacco», ha aggiunto.

Come partecipare alla presentazione a Villa Ravaschieri

La presentazione della Bridal Collection a Villa Ravaschieri non sarà una semplice sfilata. Enzo Miccio la descrive come «un evento corale» tra moda, spettacolo e scenografia.

Quando: sabato 17 ottobre, ore 18

sabato 17 ottobre, ore 18 Dove: Villa Ravaschieri, Roccapiemonte (Salerno)

Villa Ravaschieri, Roccapiemonte (Salerno) Programma: cocktail di benvenuto, allestimento floreale, musica e performance artistica

cocktail di benvenuto, allestimento floreale, musica e performance artistica A chi è rivolto: future spose, wedding planner e loro clienti

future spose, wedding planner e loro clienti Accesso: su prenotazione

Le modalità di prenotazione e l’eventuale costo d’ingresso non sono stati resi noti.

Domande frequenti Quando e dove Enzo Miccio presenta la sua nuova collezione sposa? Enzo Miccio presenta la nuova Bridal Collection sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18 a Villa Ravaschieri, a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. È l’unica tappa al Sud della collezione, che ha debuttato a Milano. Come si partecipa alla presentazione di Enzo Miccio a Villa Ravaschieri? L’accesso alla presentazione della Bridal Collection di Enzo Miccio a Villa Ravaschieri è su prenotazione ed è rivolto a future spose, wedding planner e loro clienti. Le modalità di prenotazione e l’eventuale costo d’ingresso non sono stati resi noti. Perché Enzo Miccio ha scelto Roccapiemonte invece della Costiera Amalfitana? In un’intervista a Le Cronache, Enzo Miccio ha spiegato che la struttura antica di Villa Ravaschieri lo ha «affascinato tantissimo». Lo stilista ha detto che sarebbe stato più scontato scegliere Sorrento o Ravello e che puntare su Villa Ravaschieri significa «dare visibilità a luoghi che meritano di essere conosciuti». Cos’è Villa Ravaschieri a Roccapiemonte? Villa Ravaschieri è un complesso monumentale di Roccapiemonte, in provincia di Salerno, legato alla famiglia Ravaschieri Fieschi. Comprende il Palazzo Ducale dalle tinte azzurre, il Giardino Incantato, una chiesa bianca attribuita all’architetto Ferdinando Sanfelice e il Commodo in tufo giallo, attorno a una corte centrale. Quali sono le tendenze della nuova collezione sposa di Enzo Miccio? Secondo Enzo Miccio, la moda sposa della nuova stagione oscilla tra abiti molto aderenti, come i modelli a sirena, e creazioni dai grandi volumi dalle forme romantiche. Il pizzo torna protagonista in diverse lavorazioni, mentre perline e strass restano importanti.

Immagine di repertorio

Fonte: Le Cronache