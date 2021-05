Come ogni giovedì, anche oggi l’Epic Games Store offre la possibilità di scaricare gratuitamente un gioco per pc: ecco quale

Mentre c’è ancora qualche ora per scaricare gratuitamente il gioco The Lion’s Song, si rinnova anche oggi l’appuntamento settimanale con i regali dell’Epic Games Store: quale sarà il titolo per Pc scaricabile in maniera completamente gratuita per una settimana?

Potrebbe interessarti:

A differenza degli altri appuntamenti, questa volta il videogioco prescelto non è stato ancora reso noto, l’impressione è che ne sapremo il titolo solo quando, alle 17.00 di oggi, sarà dato il via ai download. Tuttavia, volendo fare qualche supposizione, la scelta potrebbe ricadere su NBA 2K21, la serie di basket più giocata al mondo di casa 2K.

Offerta a tempo

Qualunque che sia, il gioco sarà scaricabile gratuitamente per una settimana – fino al prossimo 27 Maggio – dal negozio virtuale Epic Games.

Cosa accadrà una volta trascorsi sette giorni? Il titolo prescelto tornerà ad essere acquistabile solo a pagamento ma nulla cambierà per chi lo avrà scaricato nell’arco di quella settimana: il fortunato, e veloce, videogiocatore potrà continuare a giocarlo dal suo personal computer per sempre senza alcun tipo di limitazione.

“The Lion’s Song” – La Sinossi

In attesa di scoprire quale regalo ha deciso di fare questa settimana l’Epic Games Store ad appassionati videogiocatori, ricordiamo che è possibile ancora per qualche ora scaricare gratuitamente per PC The Lion’s Song: ambientato nell’Austria del XX secolo, il gioco segue per ogni episodio un personaggio diverso che ha bisogno di riconnettersi col proprio talento e di ritrovare l’ispirazione.

Il successo di una compositrice ansiosa per il suo concerto di debutto, quello di un pittore emergente e di una matematica che cerca di farsi spazio in un mondo prepotentemente maschile, dipenderà dalle scelte che per loro opererà, di livello in livello, il videogiocatore.