Da papà Enrico al “piccolo” Federico, la storia calcistica della famiglia Chiesa all’insegna dell’intramontabile Gianluigi Buffon

Nel 1999 Buffon celebrava la sua prima Coppa Italia con il Parma, 22 anni dopo alza al cielo di Reggio Emilia il suo sesto trofeo nazionale con un curioso punto in comune: la presenza di un Chiesa.

Fonte immagine profilo Instagram Federico Chiesa

“Prima della partita ho ricordato a Gigi che aveva vinto un trofeo con mio padre, questa sera l’ha vinto con me (Federico Chiesa, ndr) e questo ti fa capire che leggenda è”. Un risultato tanto curioso quanto straordinario, che dimostra la longevità di una carriera straordinaria e la sua capacità di essere decisivo anche a 43 anni.

Ritrovarsi a giocare con o contro i figli dei suoi ex compagni di squadra non è di certo una novità per Buffon. Nella sua parentesi in Francia con il PSG, la leggenda azzurra si è ritrovato a giocare contro Marcus Thuram, figlio di Lilian suo compagno di squadra in quel Parma dei sogni e poi anche in maglia bianconera.

Il perfetto “ultimo ballo” prima di dire addio all’amore di una vita, alla sua Juventus a cui tanto ha dato in 20 anni di onorato servizio tra tantissimi alti e qualche basso doloroso come la Serie B, sempre e comunque a testa alta e con la professionalità che lo contraddistingue.

La vittoria di ieri sera è solo la ciliegina sulla torta di una percorso che lo ha consacrato tra i più grandi portieri della sua “era” e forse del mondo. Non sappiamo cosa farà Gigi la prossima stagione ma una cosa è certa, qualsiasi cosa sceglierà di fare lo farà sempre con il massimo rispetto per la sua storia e per l’amore che prova per questo gioco.