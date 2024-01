Grosseto, episodio di bullismo: 14enne aggredito con calci e pugni

di Pasquale Capasso

Un grave episodio di bullismo è avvenuto in una scuola di Grosseto che è iniziato prima con una serie di insulti, poi l’aggressione con tanto di sigarette spente sul volto. Questo è quello che si legge dalle colonne di Fanpage.it, una cronaca dettagliata dell’incubo subito da un ragazzino di 14 anni sulle Mura di Grosseto, in prossimità del centro storico, alcuni giorni prima di Natale.

Grosseto, episodio di bullismo: 14enne seviziato da alcuni bulli

Grave episodio di bullismo ai danni di un 14enne, quindi, è avvenuto sulle Mura di Grosseto, in prossimità del centro storico. Il ragazzo, inizialmente, non aveva avuto il coraggio di denunciare l’accaduto; nonostante ciò, erano i professori che avevano intuito che qualcosa non andava. Il disagio, le contusioni e la frattura che mostrava l’adolescente hanno insospettito i docenti. Pertanto, hanno deciso di accompagnarlo al pronto soccorso e, da lì, la segnalazione alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sulla vicenda.

Stando alla prima ricostruzione degli inquirenti, il 14enne si trovava sulle Mura di Grosseto per incontrare un’amica, quando è avvenuta l’aggressione da parte del gruppo di bulli. Si è trattato di un vero e proprio pestaggio con tanto di calci e pugni. Alcuni dei bulli più grandi hanno anche seviziato il ragazzo; taluni, infatti, hanno spento le sigarette in faccia al 14enne, lasciandogli evidenti segni sulla pelle. Ed è stata propria la bruciatura sul volto ad attivare gli insegnanti, a cui il ragazzo ha raccontato tutto. Portato in ospedale e sottoposto a una lastra è stata evidenziata anche una frattura al braccio.

Non sono chiari i motivi che hanno portato all’aggressione. Infatti, non è chiaro se ci fossero pregresse tensioni fra le parti.

Fonte: Fanpage.it

