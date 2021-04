Ermal Meta sarà il protagonista di evento davvero unico e speciale che vede coinvolte le stazioni di Milano, Roma e Napoli. Ecco cosa sta succedendo

Tre città unite tra loro: Milano, Roma e Napoli. In esclusiva per la giornata di oggi, Ermal Meta sarà il protagonista di un evento davvero speciale. Per la prima volta, grazie ad un’innovativa tecnologia, il cantautore avrà il “dono dell’ubiquità“, non ci credete? Dalle 8.00 fino alle 22.00 di oggi, Ermal Meta, sulle note del nuovo singolo “Uno“, sorprenderà il pubblico con una speciale performance olografica.

Nelle tre stazioni di Milano, Roma e Napoli, infatti, è allestito un olobox, ovvero una struttura che permette di proiettare in 3D la performance del brano, con le immagini della band su un ledwall ed Ermal Meta in ologramma. Un modo per rendere più “tangibile” e reale l’idea stessa di concetto live, in un momento in cui non è ancora possibile assistere a un vero e proprio concerto.

A partire dalle ore 8.00 fino alle ore 22.00, ogni 5 minuti Ermal Meta “incontra” virtualmente chi transita in quelle Stazioni, presentando il nuovo estratto dall’album “Tribù Urbana”: “UNO”, un vero inno alla gioia della condivisione, corale come può essere un insieme di voci che “dai vicoli di Atene al centro di Dublino, hai visto come sembra un po’ tutto più vicino?”.

Vi ricordiamo che domani Ermal Meta sarà uno dei protagonisti del “Concerto del Primo Maggio di Roma” dove, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, eseguirà con la sua band alcuni brani tratti dal suo nuovo album, incluso il nuovo singolo “Uno”. Non ci resta che collegarci domani dalle 16.30 su Rai3 o su RaiRadio2.