Niente Tottenham, Ten Hag continua il progetto giovani: il tecnico dell’Ajax ha prolungato il contratto fino al 2023

“L’Ajax ha raggiunto un accordo con Erik ten Hag per l’estensione del suo contratto che in precedenza era valido fino al 30 giugno 2022. Il nuovo accordo entrerà in vigore il 1 ° luglio 2021 e durerà fino al 30 giugno 2023“. Con questo comunicato gli olandesi mettono la parola fine alle voci di mercato riguardo il proprio allenatore.

Niente Tottenham per il post Mourinho, Ten Hag continuerà il progetto giovani per altri due anni. L’olandese ha regalato tante gioie ai tifosi dell’Ajax, facendo crescere il club sia da un punto di vista mediatico sia sportivo. Certo il grande blasone del passato è al momento irraggiungibile, ma in pochi anni ha conquistato le semifinali di Champions League e poi, con una squadra rinnovata, i quarti di Europa League.

L’Ajax è una macchina che produce talento, ma che non ha più la forza di trattenerlo. Un vero e proprio trampolino di lancio per il futuro, dove Ten Hag è il grande maestro. L’Università olandese ha deciso di affidargli ancora una volta la cattedra per formare nuovi alunni. Il suo futuro può attendere, anche se gli Spurs sembravano fare veramente sul serio.

His home? Amsterdam… ❌❌❌



+1 for Erik ten Hag ➥ 2023 — AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2021