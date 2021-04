Champions League, che corsa: è una lotta serrata

- Consigliato per te -

La lotta per i posti Champions League renderà interessante la Serie A nelle ultime giornate. Tanti scontri diretti e partite delicate: il calendario

Sei squadre per tre posti, quelli che ti cambiano una stagione, che ti qualificano per la Champions League. La classifica è molto corte e lasciando l’Inter, che sta già percorrendo la strada verso la conquista della Serie A, la lotta è serrata. La Roma sembra attualmente la squadra con meno possibilità.

La classifica delle sette sorelle: che lotta per i posti Champions League

INTER: 74 punti MILAN: 63 punti JUVENTUS: 62 punti ATALANTA: 61 punti NAPOLI: 59 punti LAZIO: 55 punti * ROMA: 54 punti

* Una gara in meno, quella non disputata contro il Torino lo scorso 2 marzo

Il calendario delle ultime otto giornate

31^ GIORNATA (17-18 aprile)

Milan -Genoa

-Genoa Atalanta – Juventus

– Lazio -Benevento

-Benevento Torino- Roma

Napoli-Inter

La prossima giornata dirà molto per sentire l’inno della Champions League la prossima stagione. Il Milan e la Lazio hanno il turno più facile, mentre Atalanta-Juventus-Napoli saranno di fronte ad un bivio. Ogni punto scotta e i milioni in palio sono molti.

32^ GIORNATA (20-22 aprile)

Milan -Sassuolo

-Sassuolo Juventus -Parma

-Parma Roma – Atalanta

– Napoli–Lazio

Turno agevole per la Juventus, contro un Parma indecifrabile e con un piede e mezzo in Serie B. Altri scontri diretti tra Roma e Atalanta e Napoli-Lazio, i bianconeri potrebbero approfittarne. Il Sassuolo è sempre pericoloso e il Milan lo sa bene. Di certo i rossoneri non vorranno perdere il treno della Champions League sottovalutando gli avversari

33^ GIORNATA (24-26 aprile)

Fiorentina- Juventus

Cagliari- Roma

Atalanta -Bologna

-Bologna Torino- Napoli

Lazio–Milan

La Lazio dovrà sudarsi tutte le partite per tentare il miracolo e il match contro il Milan sarà decisivo. Concorrenti su campi più facili, tranne la Juventus che sarà attesa a Firenze.

34^ GIORNATA (1-3 maggio)

Milan -Benevento

-Benevento Lazio -Genoa

-Genoa Sassuolo- Atalanta

Napoli -Cagliari

-Cagliari Udinese- Juventus

Sampdoria-Roma

Giornata abbastanza agevole, dove potrebbero vincere tutte. Mina vagante per l’Atalanta che affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium e sarà una partita complicata. La squadra di De Zerbi potrà risultare indirettamente protagonista nel togliere punti alle sei sorelle.

35^ GIORNATA (8-9 maggio): svolta Champions League?

Parma- Atalanta

Roma -Crotone

-Crotone Fiorentina- Lazio

Spezia- Napoli

Juventus–Milan

La 35^ giornata si colora di Juventus-Milan, quello che poteva essere uno scontro scudetto, come fu nel girone d’andata. Potrebbero approfittarne tutte le avversarie. Turno più complicato solo per la Lazio. L’altalena tra squadre che si alternano i posti la vedremo sicuramente, soprattutto nei turni in cui i club si affronteranno viso a viso.

36^ GIORNATA (12 maggio)

Atalanta -Benevento

-Benevento Sassuolo- Juventus

Torino- Milan

Lazio -Parma

-Parma Napoli -Udinese

-Udinese Inter-Roma

Al 12 maggio qualcosa potrà già essere decisa, ma di certo non abbiamo la sfera di cristallo per saperlo già da ora. La Roma volerà a Milano contro la capolista, che a questo punto potrebbe essere già campione e giocare con stimoli diversi. Calendario alla portata per tutte, un po’ meno per la Juventus.

37^ GIORNATA (15-16 maggio)

Genoa- Atalanta

Milan -Cagliari

-Cagliari Roma – Lazio

– Fiorentina- Napoli

Juventus-Inter

Dopo il Sassuolo Pirlo se la vedrà subito con l’Inter e in ogni caso ci sarà partita. Nel derby d’Italia i nerazzurri non si tireranno certamente indietro a prescindere da tutto. L’Atalanta il Milan sono le candidate numero uno a rubare punti alla avversarie in questa penultima giornata di Serie A.

38^ GIORNATA (22-23 maggio)

Bologna- Juventus

Sassuolo- Lazio

Atalanta – Milan

– Spezia- Roma

Napoli-Verona

Che ultima giornata vivremo? Questo potrà dircelo soltanto il campo. Un Atalanta-Milan per concludere la stagione, non potremmo chiedere di meglio. Sarà decisivo? Può darsi.