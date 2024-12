Escalation di furti a Cava de’ Tirreni: ladri in azione con radioline

di Redazione ZON

L’ondata di furti non si arresta tra l’Agro nocerino e la Valle dell’Irno. Negli ultimi giorni, tre appartamenti sono stati svaligiati a Cava de’ Tirreni, precisamente in via De Ciccio. A compiere i colpi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata una banda composta da almeno tre individui, tutti con il volto coperto e dotati di radioline per coordinarsi e monitorare eventuali interventi dei proprietari o delle forze dell’ordine.

La dinamica

Uno dei membri della banda avrebbe agito da vedetta, posizionato su un balcone per fornire indicazioni ai complici, che hanno forzato gli accessi agli appartamenti, rubando denaro e oggetti preziosi. Durante il fine settimana, però, un furto è stato sventato in via Mazzini, grazie all’attenzione dei proprietari, che, insospettiti dai rumori, hanno messo in fuga due individui mentre cercavano di introdursi da una finestra.

I responsabili sembrano essere esperti ladri acrobati, in grado di scalare rapidamente le facciate degli edifici per raggiungere balconi e finestre. Altri tentativi di intrusione sono stati segnalati nelle zone di Passiano e Santa Lucia, aumentando la preoccupazione tra i residenti.

Fonte: SalernoToday