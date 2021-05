Questa mattina alle 7:30, a Castelfranco Veneto si è verificata un’esplosione seguita da un incendio nell’area di Via del Lavoro. Il Sindaco: “Ora incendio domato”

Ore 7.30 del mattino a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, in Via del Lavoro. Secondo le prime testimonianze ci sarebbe stata una violenta esplosione, seguita da un incendio, in uno degli stabilimenti della zona. I Vigili del Fuoco hanno sono arrivati subito sul posto, con squadre di supporto provenienti anche da Treviso. L’incendio ha coinvolto diversi cassoni contenenti batterie, presso la ditta Stiga.

Potrebbe interessarti:

Tanta la preoccupazione tra i residenti, che possono osservare la colonna di fumo nero da considerevole distanza. La preoccupazione è che tale colonna possa disperdere sostanze nocive nella zona. Al momento le autorità locali non hanno fornito alcuna informazione in merito. Il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, ha reso noto che “La situazione è sotto controllo e non ci sono feriti. Quanto alla qualità dell’aria siamo in attesa dell’Arpav“.