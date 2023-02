Estrazione VinciCasa di Martedì 14 Febbraio 2023: i numeri di oggi

La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotterie più giocate dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 20. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione VinciCasa di oggi, Martedì 14 Febbraio 2023. Aggiornando questa pagina sarà possibile scoprire l’esito della propria giocata.

Estrazione VinciCasa Martedì 14 Febbraio 2023: la combinazione vincente

Combinazione vincente VinciCasa del 14 Febbraio 2023

Come si gioca al VinciCasa

Con VinciCasa Sisal potrete vincere una casa tutta vostra. Si può giocare in ricevitoria oppure online al costo di 2 euro. Per partecipare al momento concorso basta giocare una combinazione di 5 numeri su 40 per provare a indovinare la cinquina vincente. Il primo premio in palio ad ogni concorso è una casa dal valore di 500.000 euro di cui 200.000 euro in denaro che potrete utilizzare come meglio preferite. La casa la scegliete voi dove volete e come volete, avete 2 anni di tempo per trovare quella che più vi piace, in tutta Italia. C’è una estrazione al giorno e l’appuntamento è alle ore 20.00.

Statistiche delle frequenze e dei ritardi

Nella classifica dei numeri con maggiore frequenza dell’estrazione VinciCasa si conferma al primo posto il numero 27 con 256 estrazioni. Al secondo posto della medesima classifica il numero 13 con 253 apparizioni. Tra i numeri meno frequenti, la classifica è guidata dal 20 con 212 occorrenze. Tra le coppie più frequenti troviamo i numeri 12 e 18 e tra i terni più frequenti i numeri 2, 4 e 33 usciti insieme 8 volte.