Eugenio Picchiani: ”Il Circo” è il nuovo singolo in uscita

Eugenio Picchiani torna con il singolo Il Circo: ”è un canto a difesa della libertà propria e altrui per ogni forma vivente perché la libertà degli altri, di ciò che ci circonda, è anche la nostra libertà”

Dopo il successo ottenuto con il videoclip “Eclissi”, premiato alla XVII Edizione del Roma Videoclip, e del brano “Cappellaio Matto”, nato a sostegno delle donne vittime di violenza, il cantautore Eugenio Picchiani esce con il nuovo singolo “Il Circo”. Il videoclip che accompagna il brano è stato diretto da Christian Antonilli. Arrangiato da Sergio Lepidio, “Il Circo” è un brano psichedelico dalle sonorità tecno-pop in cui il cantautore ha messo in evidenza le sue straordinarie capacità di performer.

“Il Circo è la grande “carovana del sistema”, è un canto a difesa della libertà propria e altrui per ogni forma vivente perché la libertà degli altri, di ciò che ci circonda, è anche la nostra libertà. La negazione ed il rispetto della libertà per ogni forma vivente, per il mondo animale, è una negazione al principio di libertà per tutti. Il brano nasce come una riflessione sull’andamento dei “tempi” di un mondo dove non c’è meritocrazia e il potere disorienta i ruoli. Persone sbagliate occupano posti ai vertici, incapaci di portare miglioramenti e ottenere meriti. Ci mettono la faccia ma cambiano maschera. Senza valore umano e coscienza, muovono i fili del mondo come giocolieri di un circo alla ricerca di una sosta e di una nuova rinascita”, ha spiegato Eugenio Picchiani parlando della genesi del brano. Il singolo anticipa l’uscita ad ottobre del nuovo album “Anima” che conterrà insieme ai brani inediti anche i tre singoli, disponibili fino ad oggi come videoclip.

Per il videoclip cliccare al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=3tH5rsMQnTY

BIO

Il cantautore Eugenio Picchiani sin da piccolo mostra una straordinaria attitudine per il canto, la danza e la recitazione. Da giovanissimo ha un piccolo ruolo nel film “All’ultimo minuto” di Pupi Avati per poi cominciare la sua avventura discografica con il suo primo album “Angeli”, realizzato al Paradise Studio di Monaco, fino ad oggi con il suo ultimo album “Divenire”. Nel 2010/2012 interpreta l’Angelo Ribelle e Caronte nel musical “Divina Commedia”, senza perdere mai di vista la musica e la sua creatività nello scrivere brani da lui interpretati nei cinque album pubblicati. Si esibisce nei locali della capitale con varie formazioni eseguendo un repertorio originale dei suoi brani, legato alla tradizione della melodia italiana con influenze pop ¬rock. Ha collaborato con Bruno Zambrini, Maestro Stefano Zavattoni, Davide Aru, Roberto Gallinelli, Emiliano Torquati, Sergio Lepidio. Partecipa inoltre a varie manifestazioni e trasmissioni televisive, riceve numerosi riconoscimenti e vince una Edizione del Cantagiro.

Cinque album all’attivo: – ANGELI (1990) – A RUOTA LIBERA (1992) distribuito da WEA – TANTI IO (2007) – L’ANTIDOTO (2016) – DIVENIRE (2018). Il 4 dicembre 2019 con il videoclip del brano “Eclissi” riceve il premio alla XVII edizione di “Roma videoclip – il cinema incontra la musica”, nella suggestiva “Sala Fellini” di Cinecittà Studios. A gennaio 2021 è uscito il suo singolo “Cappellaio Matto” a sostegno delle donne vittime di violenza.