Bollettino Covid-19 di oggi 30 luglio, il punto sui contagi

La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 6.619, su un totale di 247.486 tamponi effettuati. I ricoveri ordinari si attestano a +82 ,+7 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi riporta 18 vittime del virus. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 2.117 .

Il tasso di positività si attesta intorno allo 2,7% (-0,1%) . Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 67.544.883, come riporta il bollettino del Ministero della Salute. Questa settimana l’indice Rt in Italia si è dimostrato in aumento rispetto alla scorsa settimana, secondo l’ultimo monitoraggio l’indice infatti è passato da 1.26 a 1.57.

Nonostante questo aumento nessuna Regione verrà spostata in zona gialla dalla prossima settimana, nessuna Regione e Provincia autonoma infatti supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, ma aumentano i ricoveri legati ai casi Covid-19.

Il tasso di occupazione in intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di ricoverati che passa da 165 (20/07/2021) a 189 (27/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche nazionale aumenta invece al 3% rispetto al 2% della scorsa settimana. Il numero di ricoverati in queste aree è in aumento da 1.194 a 1.611.

Le Regioni che presentano i paramenti ospedalieri più elevati sono Sicilia, Calabria e Campania, che riportano un valore di occupazione nelle aree mediche rispettivamente dell’8%, del 6,6%, e del 4,9%. Sicilia e Sardegna ma anche il Lazio hanno, nello stesso periodo, un valore di occupazione delle terapie intensive rispettivamente del 4,7%, del 4,2% e del 3,7%. Per quanto riguarda, invece, l’incidenza su 100mila abitanti nella settimana del 23-29 luglio, sono Sardegna, Toscana e Lazio le regioni in testa rispettivamente con 136,2, 94,5 e 87,5.