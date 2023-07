Eunice Newton Foote protagonista del Doodle di oggi

di Rita Milione

Il doodle di oggi Google celebra il 204° anniversario della nascita di Eunice Newton Foote, scienziata americana e attivista per i diritti delle donne. È stata la prima scienziata nota ad aver sperimentato l’effetto di riscaldamento della luce solare su diversi gas e ha teorizzato che la modifica della proporzione di anidride carbonica nell’atmosfera ne avrebbe modificato la temperatura, nel suo articolo “Circostanze che influenzano il calore dei raggi del sole” alla conferenza dell’American Association for the Advancement of Science del 1856.

Anche se sembra che all’epoca le donne fossero autorizzate a presentare documenti all’AAAS, fu il professor Joseph Henry dello Smithsonian Institution a presentare la ricerca al suo posto. In quel periodo, infatti, le donne erano ampiamente escluse dalla comunità scientifica. Per questo Foote condusse testardamente esperimenti per conto suo.

In qualità di membro del comitato editoriale della Convention di Seneca Falls del 1848, la prima convention sui diritti delle donne, la Foote fu una delle firmatarie della Declaration of Sentiments della convention. Anche suo marito, Elisha, fu tra i firmatari della dichiarazione. È stata una delle cinque donne che hanno preparato gli atti dell’assemblea per la pubblicazione. La Foote era una vicina e amica della suffragista Elizabeth Cady Stanton.