Olevano sul Tusciano, sequestrata autofficina abusiva

In data 13 luglio, i Carabinieri della Stazione Forestale di Acerno e Giffoni Valle Piana, nel comune di Olevano sul Tusciano, nel corso di servizi mirati al rispetto della normativa ambientale sulla gestione dei rifiuti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno il responsabile di un’attività di autoriparazione, in quanto secondo l’ipotesi accusatoria, privo di permessi per lo svolgimento dell’attività di autoriparatore nonché per la gestione e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti. I militari hanno, altresì, sequestrato il capannone, le attrezzature e i rifiuti speciali.