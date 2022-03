Europa League, ottavi di finale: Atalanta all’esame di tedesco

Viviamo in un momento storico molto complicato. Il conflitto tra Russia e Ucraina sta creando apprensione a livello mondiale, e gli strascichi che sta causando non riguardando solo l’ambito economico e politico. Anche quello sportivo, nel quale sono stati quasi del tutto escluse tutte le squadre o i singoli russi da ogni tipo di competizione. Così inizia l’ottavo di finale di Europa League, con il Lipsia qualificato automaticamente ai quarti per l’esclusione della sua rivale, lo Spartak Mosca. Per le altre partecipanti invece, il turno è iniziato già ieri, con le partite Porto-Lione e Betis-Eintracht. l’Atalanta questa sera scenderà sul prato del Gewiss Stadium contro il Bayer Leverkusen, squadra ostica da non prendere sottogamba.

Porto-Lione

Il primo match degli ottavi di Europa League si è concluso con una vittoria fuori casa dei francesi.L’Olympique è riuscita a passare la sfida esterna in casa dei dragoes grazie al gol di un ormai ritrovato Paqueta. L’ex Milan si è completamente rivitalizzato dopo il suo arrivo in Francia, ed è ora uno dei giocatori chiave del gioco del Lione. Il Porto di Conceicao dovrà riuscire a fare l’impresa al Parc OL.I portoghesi sono una delle squadre storiche di questa competizione, ed una loro uscita prematura agli ottavi metterebbe sicuramente in cattiva luce il loro percorso europeo.

Betis-Eintracht

Dopo essere passata per seconda nel proprio girone, ed aver superato ai play off lo Zenit, il Betis perde la gara di andata in casa contro l’Eintracht Francoforte. A nulla e valso il gol del trequartista francese Fekir, i tedeschi sono riusciti ad imporsi per 1-2 in terra spagnola. Per l’Eintracht il discorso poteva anche essere chiuso in anticipo, ma il rigore fallito al 52′ da Borre non condanna definitivamente il Betis. Grazie all’incredibile stagione ne La Liga, gli spagnolo possono provare ancora a crederci nella rimonta. Forti dei loro mezzi e del loro stato di forma, gli uomini di Manuel Pellegrini proveranno a conquistare il Commerzbank Arena.

Atalanta-Leverkusen

La Dea questa sera proverà a dettare il proprio gioco anche contro i tedeschi rivali storici del Bayern Monaco. Luis Muriel pare aver finalmente recuperato dai problemi che lo hanno accompagnato per tutto Febbraio, e scenderà in campo in attacco al fianco di Boga. Il Bayer Leverkusen dovrà cercare di offendere il più possibile grazie all’agilità delle sue ali. I riflettori saranno tutti puntati sul francese ex Crotone Diaby, e la stellina cresciuta in casa Wirtz. L’Atalanta sa che per passare il turno dovrà prestare particolare attenzione alle giocate di questi due giocatori.

Siviglia-West Ham

Se pensassimo solo al percorso in campionato di entrambe le squadre, il risultato sarebbe scontato. Mai come quest’anno il Siviglia è a ridosso al vertice del calcio spagnolo, con una squadra colma di talenti in ogni reparto. La squadra andalusa ha certamente i pronostici a suo favore, ma dovrà comunque stare attenta alla voglia di sorprendere della squadra inglese. Il West Ham infatti anche se con meno mezzi a sua disposizione, e con una sufficiente stagione in Premier League non è certo una squadra da sottovalutare. Grazie a giocatori come Lanzini e Micheal Antonio avrà sicuramente modo di tentare l’impresa.

Europa League, Barcellona-Galatasaray

La squadra che secondo tutti è la principale favorita alla vittoria finale dell’Europa League. Per storia ed organico, il Barcellona avrà sicuramente il dovere di arrivare fino in fondo alla seconda competizione europea per importanza. E grazie al lavoro di Xavi in panchina, la squadra catalana sembra finalmente riuscita a tornare ai suoi livelli. Per il Galatasary la sfida al Camp Nou sembra essere ancora più proibitiva dopo quanto visto fare ai blaugrana contro il Napoli ai playoff. Per i turchi rappresenta sicuramente la partita della stagione e tenteranno di tutto davanti alle migliaia di spettatori dello stadio spagnolo per eccellenza.

Rangers-Stella Rossa

Una partita dal fascino storico incredibile. I Rangers sfideranno la Stella Rossa di Belgrado, la squadra serba per antonomasia. Gli scozzesi sono tornati finalmente ai loro livelli dopo il fallimento del club nel 2012. Grazie a tanto lavoro, e alla ricostruzione del club dalle sue fondamenta, oggi i Rangers possono competere degnamente contro ogni squadra. La stella inglese James Tavernier sarà il pericolo numero uno per la squadra di Dejan Stankovic. L’ex leggenda interista dovrà provare a motivare il più possibile i suoi, cercando di stimolare loro l’appartenenza ad un club della della sua storia fa il proprio vanto principale.

Europa League, Sporting Braga-Monaco

Dopo aver superato l’ostacolo Sheriff in rimonta ai playoff, ora per il Braga si para davanti a sé lo scoglio Monaco. I francesi possiedono un attacco temibile, guidati dal duo Volland-Ben Yedder. Grazie anche all’ottima stagione della stellina Tchouameni, il club del principato non sembra affatto un team facile da affrontare. Dall’altra parte però, il Braga non dovrà aizzare bandiera bianca prima del tempo. La partita in casa di andata rappresenta la miglior occasione possibile ai portoghesi per costruire un vantaggio sui francesi. La stella di casa, André Horta, avrà sicuramente le maggiori responsabilità di questa partita.