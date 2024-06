Europee 2024: Fratelli d’Italia primo partito, Pd al secondo posto, delusione del M5S

di Rita Milione

Le elezioni europee del 2024 si sono tenute nei 27 Stati membri dell’Unione europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell’Unione europea, con la libertà per ogni stato membro di organizzarle in uno o più giorni tra questi secondo le consuetudini elettorali nazionali. Si è trattato della decima tornata elettorale per il Parlamento europeo (il primo voto popolare risale al 1979), la prima dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Per le elezioni europee ha votato complessivamente in Italia il 49,69% degli aventi diritto, secondo i dati definitivi pubblicati dal Ministero dell’Interno.

Giorgia Meloni guida il suo partito Fratelli d’Italia verso il 30 percento alle Elezioni europee. Segue il Partito democratico con Elly Schlein, attuale prima forza d’opposizione italiana, con oltre il 24 per cento. Delusione, invece, per Giuseppe Conte, in terza posizione. Il MoVimento 5 Stelle non raggiunge il 10 per cento.

L’uscente presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyendel Partito popolare europeo (Ppe), ha bisogno di Meloni per ottenere una maggioranza. Anche Marine Le Pen del Fronte nazionale francese chiederà l’aiuto della leader italiana per riunire i gruppi di estrema destra, attualmente divisi tra Identità e democrazia (Id)di Le Pen e i Conservatori e riformisti europei (Ecr) proprio di Meloni.