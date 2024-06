Europei 2024: quali saranno gli stadi delle partite in Germania

di Antonio Jr. Orrico

Il countdown è finito. Gli Europei 2024 di calcio prenderanno il via oggi, con la sfida tra la Germania e la Scozia, che giocheranno alle 21 di questa sera. Grande curiosità attorno alla manifestazione che si giocherà in dieci stadi tedeschi di fama mondiale. I calciatori saranno chiamati a scendere in campo in impianti storici come l’Olympiastadion di Berlino o il Volksparkstadion di Amburgo. Si tratta di un’opportunità unica per la Germania per mostrare gli impianti avveniristici teatro della Bundesliga.

Dopo i Mondiali del 2006, vinti dall’allora nazionale di Marcello Lippi, gli Europei 2024 saranno, di fatto, il primo torneo importante organizzato in Germania dopo la manifestazione di ben 18 anni fa. Le partite degli Europei si svolgeranno dunque in dieci città ospitanti, tra cui la capitale Berlino. Si inizierà dall’Allianz Arena, casa del Bayern Monaco, per terminare poi con la finalissima che invece andrà in scena all’Olympiastadion di Berlino, dove trionfò proprio l’Italia nel 2006 dopo il rigore decisivo di Grosso contro la Francia.

Non sarà però l’unico stadio di prestigio che interesserà la competizione. Sono, infatti, già pronti vari stadi che sono alla stregua dei più importanti mondiali, teatro anche di molte finali di competizioni europee di questi anni, come la Champions League e l’Europa League. Andiamo, dunque, a vedere nel dettaglio quali saranno gli stadi principali degli Europei 2024.

Europei 2024: ecco gli stadi principali

Gli stadi dove si giocano le partite degli Europei 2024 in Germania sono dieci in totale. Il primo e più conosciuto, nonché il più importante e quello storicamente più impattante, è senza dubbi l’Olympiastadion di Berlino. Sicuramente è il più grande degli stadi che ospiteranno il torneo con ben 71mila posti. Si prosegue con l’Allianz Arena (66mila posti), casa del Bayern Monaco, a Monaco di Baviera e il Westfalenstadion di Dortmund da 62mila posti.

Si prosegue poi con l’Arena AufSchalke, stadio di casa dello Schalke da 50mila posti caratterizzato da un tetto retrattile e il campo scorrevole. Agli Europei le partite saranno poi disputate anche a Leipzig Stadium, casa del Lipsia, da 40mila posti. Si giocherà inoltre alla Frankfurt Arena, a Francoforte, da 47mila spettatori. La caratteristica di questo impianto è sicuramente la posizione, ovvero all’interno di un parco con campi da tennis, piscine e altri campi da calcio.

Da vedere anche il Cologne Stadium, stadio del Colonia da 43mila posti che negli anni ha ospitato anche partite di football americano, hockey su ghiaccio e concerti. Gli ultimi tre stadi in cui le Nazionali saranno chiamate a disputare i loro Europei sono l’Arena di Düsseldorf, casa del Fortuna Düsseldorf, con 47mila posti e il Volksparkstadion di Amburgo che può ospitare fino a 49mila spettatori in cui l’Italia nel 2006 trionfò contro la Repubblica Ceca ai Mondiali con il gol di Pippo Inzaghi.

L’ultimo stadio è l’Arena di Stoccarda, da 51mila posti. Impianto storico che ha ospitato i Mondiali del 1974 e del 2006, ma anche gli Europei dell’88.

Ma quale sarà lo stadio della finale degli Europei 2024? Scopriamolo insieme.

Europei 2024: lo stadio della finale

La finale degli Europei 2024 in Germania si giocherà all’Olympiastadion di Berlino. Si tratta dello stadio più grande di questi Europei che ha ospitato tutte le finali di Coppa di Germania dal 1985, oltre a diverse partite di alto spessore a livello europeo e internazionale. Qui infatti si è giocata la finale della Coppa del Mondo 2006 tra Italia e Francia, mentre nel 2015 il Barcellona ha battuto la Juventus nella finale di Champions League.

In questo stadio agli Europei si giocheranno in totale 6 partite: Spagna – Croazia, Polonia – Austria, Paesi Bassi – Austria, gli ottavi di finale, i quarti e appunto la finale. Si tratta, dunque, dell’impianto più importante della manifestazione.