Eurovision Song Contest 2022: ecco le 11 città che potrebbero ospitarlo

Eurovision Song Contest 2022: ecco le 11 città che hanno passato la selezione e che potrebbero ospitare la nota competizione canora

L’Eurovision Song Contest 2022 grazie alla vittoria dei Maneskin si terrà in Italia, ma dove? 17 sono le città che si sono candidate per ospitare la nota competizione canora. Di queste, 11 hanno superato il primo screening sui requisiti richiesti dalle EBU (l’ente organizzatore dell’Eurovision Song Contest) e sono: Acireale, Alessandria, Bologna, Genova, Milano, Palazzolo Acreide, Pesaro, Rimini, Roma, Sanremo e Torino. Alcune sono capoluoghi di regione mentre altre sono semplici comuni italiani.

Tra le big più prevedibili Milano, Roma, Torino e Bologna, città che, per la qualità delle infrastrutture a disposizione, partivano con un lieve vantaggio. Non ha invece passato il turno Firenze. Escluse definitivamente anche Matera, Jesolo e Bertinoro di Romagna (Forlì -Cesena). Ancora in corsa invece Sanremo, Acireale, Rimini e persino Palazzolo Acreide, località da 8.334 abitanti in provincia di Siracusa, arroccata su una collina tra i Monti Iblei.

Arrivati a questa fase della selezione, i criteri si fanno ancora più rigidi. La città che ospiterà l’evento nel maggio 2022 dovrà infatti avere spazi adeguati ad ospitare 8.000 – 10.000 spettatori e strutture alberghiere per oltre 2mila stanze nelle vicinanze. L’annuncio ufficiale comunque non tarderà ad arrivare: nelle prossime settimane una città verrà selezionata, così che la macchina organizzativa possa mettersi in moto. Inoltre, alle spalle dell’evento c’è la Rai, che ha tutto l’interesse a chiudere al più presto questa fase preselettiva; successivamente infatti, dovranno essere selezionati i presentatori e contemporaneamente dovrà essere organizzato il Festival di Sanremo 2022, previsto per i primi di febbraio.