Bollettino Covid-19 di oggi 6 agosto, il punto sui contagi

La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 6.599, su un totale di 244.657 tamponi effettuati. I ricoveri ordinari si attestano a +40,+9 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi riporta 24 vittime del virus. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 2.936.

Il tasso di positività si attesta intorno al 2,7% (-0,7%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 70.587.195, come riporta il bollettino del Ministero della Salute. Questa settimana l’indice Rt in Italia si è dimostrato, rispetto alla scorsa settimana, leggermente stabile. Sette giorni fa infatti l’indice Rt era fermo a 1.57, ora secondo l’ultimo monitoraggio dell’Iss l’indice Rt si ferma a 1,56. Continua però a crescere, di 10 punti, il tasso di incidenza passando da 58 casi ogni 100 mila abitanti a 68.

Nonostante questo aumento nessuna Regione verrà spostata in zona gialla dalla prossima settimana, nessuna Regione e Provincia autonoma infatti supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, ma aumentano i ricoveri legati ai casi Covid-19. Dai dati dell’ultimo monitoraggio però l’Istituto superiore di Sanità colloca tutte le 21 Regioni italiane in una fascia di rischio moderata.

Il tasso di occupazione delle terapie intensive è leggermente in aumento, al 3%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta invece al 4%.