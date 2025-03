Eventi catastrofali e imprese: assicurazione obbligatoria entro il 31 marzo 2025

di Redazione ZON

La provincia di Salerno, come tutto il territorio nazionale, è chiamata a prepararsi all’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione contro eventi naturali e catastrofali per tutte le imprese, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

La norma prevede che, entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende con sede legale in Italia siano obbligate a stipulare una copertura assicurativa per proteggersi dai danni derivanti da eventi catastrofali. La polizza copre i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono oggetto di copertura i danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, oltre ai terreni.

Si tratta di un cambiamento importante, che impone alle imprese locali una riflessione sulla propria cultura del rischio e, allo stesso tempo, rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la tenuta economica del territorio.

Le principali compagnie assicurative hanno già avviato campagne informative e messo a disposizione strumenti e soluzioni su misura per accompagnare le imprese in questo percorso di adeguamento. Non si tratta solo di rispettare un obbligo normativo, ma di comprendere che assicurarsi è un investimento strategico, fondamentale per tutelare la continuità produttiva e garantire la sostenibilità economica di lungo periodo.

Aurelio Dente, Amministratore Delegato dell’Agenzia Carisma, sottolinea l’importanza di un vero cambio di mentalità nel rapporto tra imprese e mondo assicurativo:

“L’obbligatorietà di queste coperture va letta come un’opportunità di crescita culturale per le imprese locali. Non si tratta più di una scelta rimandabile, ma di un passaggio necessario per proteggere la stabilità economica delle aziende e dell’intero territorio. Il nostro impegno, come Carisma e in sinergia con Zurich, è quello di affiancare le imprese con consulenze personalizzate e soluzioni su misura, trasformando un obbligo di legge in una leva di crescita e valorizzazione del capitale aziendale. Un’impresa che integra la protezione assicurativa nella propria strategia di crescita dimostra solidità, affidabilità e visione di lungo periodo, diventando più attrattiva anche per investitori, clienti e partner. In questo contesto, Carisma si propone come l’ufficio assicurativo di riferimento per le imprese del territorio, offrendo un servizio continuativo e personalizzato, costruito sulle specifiche esigenze di ogni azienda“.

Un team dedicato alle imprese – L’Agenzia Carisma è pronta a mettere a disposizione delle imprese salernitane tutta l’esperienza maturata nel campo della prevenzione dei rischi e della gestione assicurativa.

All’interno della struttura, Carisma può contare su un team di risorse altamente specializzate nel settore aziende. Queste professionalità dedicate consentiranno di offrire consulenze mirate e soluzioni personalizzate, calibrate sulle specifiche esigenze di ogni realtà produttiva, con l’obiettivo di trasformare questo passaggio obbligato in un’opportunità di crescita, innovazione e sicurezza per l’intero sistema produttivo locale.