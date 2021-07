Seconda tappa consecutiva in Austria per la F1. La pole position va a Max Verstappen, padrone assoluto della pista

La F1 resta in Austria per il secondo appuntamento stagionale consecutivo. Dopo 3 sessioni di prove libere, si fa sul serio per la pole position. Dopo un’intensa sessione di qualifica, la pole position se la prende il padrone di casa Max Verstappen con la Red Bull. Straordinario secondo posto per Lando Norris, solo seconda fila per Lewis Hamilton. Delude la Ferrari, fuori addirittura dalla Q3.

Q1 – La prima sessione delle qualifiche finali inizia a ritmo lento. I tempi migliorano con il passare del tempo e con la pista che si migliora sempre di più. La Ferrari va a corrente alternata con i due piloti: Sainz trova subito il feeling con la pista mentre Leclerc fa fatica. Detta il passo Verstappen, questa pista è il suo giardino di casa. In grande spolvero anche Norris, Giovinazzi e il solito sorprendente Russell. Out Raikkonen, Ocon, Latifi, Schumacher e Mazepin.

Q2 – Verstappen si conferma di un’altra categoria anche nella seconda finestra di qualifiche. Veloce anche Norris che riesce, insieme a Vettel, a sistemarsi tra le Red Bull e la Mercedes di Hamilton. Da incubo le Ferrari che vengono entrambe eliminate, superate anche dalla Williams di un fenomenale Russell. Tensione Alonso-Vettel nel finale. Lo spagnolo è out dalla Q3 con Sainz, Leclerc, Ricciardo e Giovinazzi.

Q3 – Verstappen e Norris dettano il tempo con due crono spaziali, Hamilton e Bottas possono solo accodarsi prima dell’ultimo tentativo. La McLaren dell’inglese vola e sembra essere il principale antagonista dell’olandese della Red Bull per la prima posizione. Alla bandiera a scacchi la pole position va a Max Verstappen ma con un brivido finale: Norris si ferma a soli 48 millesimi di distanza. Seconda fila con Perez che precede Hamilton. Domani la gara, ci sarà da divertirsi: l’inglese prepara già la sua vendetta.