Gli influencer sono tutti ricchi? Secondo il “listino” redatto dalla società digitale DeRev i compensi possono andare da poche centinaia di euro a decine di migliaia

Quante volte scrollando la home di Instragram siamo incappati in foto stupende di persone che vivono una vita stupenda, in case bellissime, con vestiti super costosi e vi è capitato di chiedervi: “ma che lavoro faranno?” Ormai non è più un mito, sappiamo bene che l’influencer è un lavoro a tutti gli effetti che permette di fatturare molto. Ma quanto?

La società di strategia e comunicazione digitale DeRev ha stilato un vero e proprio listino che mette in evidenza come il compenso sia legato a diversi fattori: innanzitutto il social network di riferimento, il numero di follower, l’Engagement Rate, il tasso di conversione e chiaramente il tipo di impegno richiesto.

I social presi in considerazione sono quattro: Instagram, Facebook, Tik Tok e Youtube. L’altra variante importante per definire quanto guadagna un influencer è la dimensione del suo pubblico, banalmente quante persone riesce ad influenzare con i suoi contenuti. Sono 6 le sottocategorie: Nano influencer, Micro Influencer, Mid-Tier Influencer, Macro Influencer, Mega Influencer ed infine Celebrity.

Di seguito la tabella con tutti i valori per ogni social come definito da DeRev.

I Mega influencer. Secondo il “listino”, il social meno adatto per guadagnare molto come influencer è Facebook: un Mega Influencer (ovvero chi ha tra un milione e i tre milioni di follower) per ogni post può guadagnare tra i mille e 5mila euro. Non male, certo, ma sicuramente meno dei “mega colleghi” di YouTube (15-25mila per video), Instagram e Tik Tok (5-15mila).

I Mid-Tier e i Macro Influencer. I prezzi scendono mano a mano che si riduce il numero di follower con Mid-Tier e Macro Influencer (siamo tra i 100mila e il milione di follower, ma la classificazione varia lievemente tra un social e l’altro) che possono guadagnare da 750 a 5mila euro.

Micro e Nano influencer. Si passa poi ai Micro e Nano influencer che, nonostante gli studi di marketing indichino come quelli con maggiore credibilità e coinvolgimento dei propri follower (sono generalmente specializzati in un particolare settore) risultano i meno pagati: un post su Facebook va dai 50 ai 750 euro, un video su YouTube da 500 a 2.500, un post su Instagram da 50 a 500 e un video su Tik Tok da 50 a 500.

Fuori categoria, le Celebrity. Fuori categoria risultano infine le Celebrity, ovvero chi ha un numero di follower da capogiro, ovvero oltre i 3 milioni su Facebook, oltre il milione di YouTube e oltre i 5 milioni su Instagram e Tik Tok. In questo caso i guadagni diventano veramente importanti. Si parla di più di 60 mila euro a post. Lo sa bene la nostra Chiara Ferragni.