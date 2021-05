“Ero lì per una visita di controllo”: così Fabio Testi racconta com’è nata la relazione con una misteriosa dottoressa di 34 anni

Fabio Testi è nuovamente innamorato: a 79 anni, l’attore ed ex idolo dei fotoromanzi, racconta di stare frequentando da circa sei mesi una dottoressa – di cui però non fa mai il nome – di 34 anni. Così al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti:

“Mi ha colpito il fatto che è una dottoressa di sessuologia. Sono molto interessato all’argomento (…) Come ci siamo conosciuti? Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più“

Differenza d’età, a chi?

Tra Fabio Testi e la sua nuova fiamma intercorrono 45 anni di differenza. Ma questo per l’ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip non è mai stato un problema, visto che nella sua vita ha sempre preferito avere accanto donne più giovani: dal 2015 al 2019, per esempio, è stato sposato con la gallerista ed esperta d’arte Antonella Liguori, che era più piccola di lui di circa trent’anni; qualche mese dopo la fine del matrimonio, Testi appariva sereno accanto alla violinista Lisa Liguori. Una storia consumatasi nel giro di poco tempo, con lei che era più giovane di Fabio di ben 48 anni .

Nel passato amoroso di Fabio Testi c’è, tuttavia, anche Emanuela Tittocchia: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, nonchè attrice di soap e fiction di successo, sembra abbia tentato di riconquistare il suo ex una volta che lui aveva abbandonato la Casa del Grande Fratello, ma oggi è certo che abbia ricevuto un due di picche.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip nella primavera del 2020, Fabio Testi ha deciso di far spegnere per un pò i riflettori puntati su di se, dedicandosi in maniera certosina alla cura della tenuta che possiede nella provincia veronese, e dove spesso ha ospitato per delle classiche rimpatriate gli ex compagni d’avventura.