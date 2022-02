Facebook cambia nome al News Feed: è la prima volta in 15 anni

Grandi cambiamenti per Facebook. E’ la prima volta che viene effettuato un cambio nome da quando il “News Feed” è stato inaugurato, 15 anni fa. Da ora in poi, il flusso delle notizie che gli utenti scorrono per vedere cosa hanno condiviso i loro amici e familiari si chiamerà semplicemente “Feed“.

Dami Oyefeso, portavoce di Facebook, ha assicurato che la modifica non produrrà alcun effetto sull’esperienza all’interno del social network. La stessa ha spiegato al sito specializzato The Verge: “E’ solo un cambio di nome per riflettere meglio i diversi contenuti che le persone vedono sui loro feed, non ha un impatto più ampio sull’esperienza dell’app“.

Facebook nasce dall’idea brillante di un allora diciannovenne Mark Zuckerberg. Quest’ultimo rese disponibile in internet Facemash, un sito web, predecessore di Facebook, il 28 ottobre 2003, mentre frequentava il secondo anno all’università di Harvard. Il 29 ottobre 2021 Facebook cambia nome in Meta. Meta fa chiaramente riferimento al Metaverso, la nuova tecnologia su cui Mark Zuckerberg vuole puntare. Si tratta di una realtà virtuale che ripropone il modo in cui si vive nel mondo fisico. Ogni utente potrà creare un avatar con cui partecipare al nuovo “universo”. Il primo ad utilizzare il termine “metaverso” fu Neal Stephenson nel libro di fantascienza Snow Crash del 1992.