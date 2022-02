Amici 2021 Daily: il riassunto di oggi mercoledi 16 febbraio

In casetta si ascolta l’inedito di Alex su Rtl 102.5. Allegria e abbracci tra i ragazzi di Amici 2021.

Il ballerino Christian è triste dall’uscita di Mattia. In malinconia sul letto viene chiamato da Todaro, che si accorge dello stato di malessere del suo allievo.

“C’è qualcosa che non va” esordisce Todaro e Christian comincia a spiegare le sue motivazioni. Il fatto è quello di essere rimasto male della mancata esibizione e dall’esclusione di domenica scorsa. A destabilizzarlo anche il fatto che Nunzio abbia mancato di rispetto a Todaro, a Mattia e alla produzione. A rendere particolarmente nervoso Christian anche il fatto di voler far passare il classico come l’unica disciplina più semplice.

Todaro ha cercato di rispondere a tutto: partendo da Mattia. “Con lui dobbiamo cercare di non essere egoisti, lui non vorrebbe vederti depresso. Bisogna andare avanti.” Christian gli spiega che il suo unico appoggio era lui. Todaro lo invita a sfogarsi e gli spiega la decisione di Nunzio: “E‘ un ragazzo che ha talento e tu non devi percepirlo come un sostituto di Mattia. Il fatto che io ci abbia messo una pietra sopra deve farti capire tutto“

Per le gare Todaro da ragione a Christian. Il numero di prove sul classico ad Amici 2021 non è equiparabile agli altri stili. Questo non va bene. La discussione si conclude con una paura da parte di Christian di non riuscire ad arrivare al serale e qui Todaro cerca di caricarlo. “Devi tenere botta sei il numero 1.“

Nel frattempo dopo l’esibizione di domenica con l’inedito ”Tondo” Luigi incontra Nigiotti. Una serie di domande sulla canzone in cui Luigi spiega il suo pensiero sul brano. La lettura è quella di essere a posto con se stessi, in qualsiasi contesto se stai bene con te stesso rimani cosi come sei”. Nigiotti spiega la sua enorme soddisfazione nel fatto che la canzone sia cantata da Luigi che ne ha capito il senso e il messaggio.