Inter, la notte dei campioni ti aspetta

Questa è la sera che tutti aspettavano. Il momento della verità, per capire davvero di cosa si è capaci. Dopo dieci anni, l’Internazionale di Milano è riuscita ad andare oltre i gironi di Champions League e a giocarsi un ruolo nelle migliori 16 d’Europa. È il traguardo di una ricostruzione, passata per le mani di varie proprietà e di tanti allenatori. È il punto di partenza per una squadra che fa della sua storia e del suo blasone i suoi tratti distintivi nel mondo.

L’Inter questa sera affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp, una squadra che due anni fa ha vinto la Premier League, e l’anno prima ancora la Champions. Un club altrettanto prestigioso, e con dei giocatori internazionali, top player temibili ed incredibili. Momo Salah, Sadio Mane, Thiago Alcantara, Virgil Van Dijk, Alisson. Gli inglesi sono sicuramente una squadra che mette paura, ma che allo stesso tempo esalta i tifosi avversari. Quando si ha la possibilità di competere con certe realtà, l’adrenalina rende tutto ancora più esaltante.

La sfida vista dall’Inter

Il match di Champions sarà l’ultimo incontro importante di uno sprint asfissiante che ha visto l’Inter protagonista. Nel giro di nemmeno due settimane, la Beneamata ha dovuto affrontare in ordine Milan, Roma, Napoli ed adesso il Liverpool. Una maratona che ha sicuramente logorato le forze e la stamina degli uomini di Inzaghi, chiamati oggi all’ultimo sforzo contro una big.

Se ciò non bastasse, questa sera l’Inter scenderà in campo priva del suo uomo più laborioso, quel Nicolò Barella che nel proprio serbatoio pare abbia energie infinite. L’ex Cagliari dovrà scontare due turni di squalifica in Champions dopo la reazione violenta avuta contro Militao in Real Madrid-Inter, partita dei gironi. Al suo posto probabilmente sarà necessario ricorrere all’esperienza di Artuto Vidal, giocatore che ha vissuto innumerevoli partite di questo livello.

Le chiavi tattiche

Sicuramente la partita di questa sera si deciderà sugli spazi in ripartenza e sulle aggressioni nelle corsie. Il Liverpool è ormai abituato a giocare con il 4-3-3, che vede una mediana di qualità e quantità a supporto del suo tridente iper offensivo. La velocità e la tecnica di Salah e Mane metteranno in grande difficoltà Bastoni e Skriniar, i quali per sopravvivere avranno bisogno dell’aiuto dei loro quinti di centrocampo.

Per quanto riguarda l’Inter invece, la strategia vincente sarà quella di puntare tutto sulla propria qualità nel fraseggio. Mentre nell’ultimo periodo l’arma in più dei nerazzurri è stata la forza degli esterni, per questa partita la qualità a centrocampo, ed il dialogo perfetto tra Brozovic e Calhanoglu potrebbe creare gli spazi giusti per innescare l’offensiva interista. Starà poi a Lautaro e Dzeko riuscire a trovare il modo giusto per superare un bastione della difesa come Van Dijk.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Henderson; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore: Klopp.