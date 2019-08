Fantacalcio, i consigli di formazione per la seconda giornata di campionato: chi schierare e chi evitare, bonus e trappole in vista

La seconda giornata di campionato e quindi del Fantacalcio inizierà in anticipo, vista l’imminente sosta per le Nazionali. Le trappole sono tante, ma alcune dichiarazioni degli allenatori possono aiutare, anche se molti parleranno domani. Una giornata lunga che mette spesso in crisi i fantallenatori, ma proviamo a rendervi le idee chiare.

Bologna-Spal

L’anticipo di questa sera vedrà affrontarsi due squadre che vorranno vincere e giocheranno a viso aperto, per conquistare qualche punto salvezza importante. Di Francesco da seconda punta potrebbe dar fastidio alla difesa avversaria, inseritelo. Il giovane Igor ha impressionato contro l’Atalanta, dategli fiducia se non avete di meglio. Bene anche Soriano, che è sempre pericoloso.

Milan-Brescia

I rossoneri devono rifarsi dopo la pessima prestazione della Dacia Arena e i gol di Piatek sono molto importanti, il polacco questa volta sparerà. Date un turno di riposo alla difesa ospite. Donnarumma potrebbe impensierire il suo omonimo, inseritelo solo se siete in crisi di attaccanti.

Juventus-Napoli

Il big match della seconda giornata è imprevedibile, anche se i bianconeri a Torino sono un’armata quasi sempre invalicabile. Il gol dell’ex di Higuain è un consiglio scontato ma non banale, vista la storia che il calcio insegna. Douglas Costa vincerà il duello contro Ghoulam/Mario Rui. Fabian Ruiz e Insigne sono gli uomini che possono impensierire maggiormente la difesa rivale.

Lazio-Roma

La seconda giornata regala molte emozioni, con l’imminente derby di Roma, che segnerà l’inizio di settembre per i tifosi delle due squadre della Capitale. La Lazio è leggermente favorita e Immobile può andare a nozze contro la retroguardia ballerina giallorossa. Dzeko e Under sono i due punti fermi di Fonseca, no escludeteli. Diawara potrebbe giocare dal primo minuto, voi però non seguite la scelta dell’allenatore della Roma.

Atalanta-Torino

Una partita che promette sorprese e gol, con entrambe le squadre non ancora al top. I granata potrebbero subire il contraccolpo dell’eliminazione in Europa League, una notizia che fa gola ai fantallenatori di Zapata, che contro un Torino orfano di N’Koulou, potrebbe mettere a segno la prima rete stagionale. Ilicic esordirà in campionato e non ci tiene proprio a fare brutta figura. Meitè promette malus, lasciatelo in panchina.

Cagliari-Inter

La nuova Inter di Antonio Conte ha subito fatto capire che la musica è cambiata. Adesso l’obiettivo è ripetersi. Alla Sardegna Arena la gara è ostica, anche se il Cagliari sarà privo di Pavoletti (a lungo purtroppo). Nainggolan va inserito per lo stesso discorso di Higuain, ma se avete di meglio non fatevi influenzare. Bene la coppia Lautaro-Lukaku, i bonus sono all’orizzonte.

Genoa-Fiorentina

Sicuramente non giocheranno per lo 0-0 come qualche mese fa, soprattutto la Viola che vuole subito rifarsi dopo la beffarda partita contro il Napoli. Ribery dovrebbe partire ancora dalla panchina, ma non esitate a schierarlo (copritevi con un titolare). Chiesa ha dimostrato contro i partenopei, perchè è ammirato dal mondo intero, difficile avere un centrocampista meglio di lui al Fanta. Il giovane Sottil impensierirà la difesa avversaria, se dovesse partire nell’undici iniziale. Date un turno di riposo a Ghiglione, avrà un brutto cliente.

Lecce-Verona

Una delicata lotta salvezza, che dà la possibilità di schierare giocatori che non vedranno il campo del cellulare per le prossime partite. Mancosu è uno di questi, contro gli scaligeri farà bene. Tutino può essere la rivelazione di giornata.

Sassuolo-Sampdoria

Due bomber a confronto: da una parte Caputo e dall’altra il Re della scorsa stagione, Quagliarella. Con loro due in campo il +3 non è difficile da ottenere. Attenzione agli inserimenti di Traorè, non lo sottovalutate.

Udinese-Parma

Pericolo Gervinho alla Dacia Arena: l’ivoriano farà bene, insieme ai compagni di reparto. Il dubbio De Paul innervosisce molti fantamister, la soluzione è di schierarlo e coprirvi con un titolare, l’argentino potrebbe fare bene anche a partita in corso.