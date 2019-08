Sono 26 i calciatori convocati da Roberto Mancini per il doppio impegno contro Armenia e Finlandia in vista di Euro2020: prima volta per Luca Pellegrini

“Mancini chiamò”: è stata diramata la lista dei calciatori convocati dal tecnico di Jesi per il doppio appuntamento che vedrà l’Italia impegnata in una doppia trasferta contro Armenia (giovedì 5 settembre) e Finlandia (domenica 8), valide entrambe per le qualificazioni ad Euro2020.

Prima di andare in ‘vacanza’, gli azzurri sono riusciti a chiudere a punteggio pieno dopo 4 partite e vedono la strada spianata verso gli Europei. Qualora dovessero arrivare altri due successi, ci sarebbe la quasi certezza del primo posto nel girone con passaggio del turno.

Capitolo convocati: Mancini chiama per la prima volta Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus (arrivato dalla Roma nell’affare Spinazzola) e in prestito al Cagliari. Dentro anche Stephan El Shaarawy, passato allo Shanghai Shenua. Fuori, come preannunciato, Zaniolo e Kean, chiamati da Nicolato in Under 21.

In attacco fuori Fabio Quagliarella e Leonardo Pavoletti: quest’ultimo ha subito l’infortunio al ginocchio sinistro.

I convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).