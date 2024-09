Fantaexpo 2024: dal 5 all’8 settembre al Parco dell’Irno torna il Festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia

di Redazione ZON

Al Parco dell’Irno di Salerno torna FantaExpo, il Festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia in programma dal 5 all’8 settembre. L’evento, organizzato dall’associazione Otaku Garden, con il patrocinio del Comune di Salerno ed il sostegno della Regione Campania, è giunto alla sua undicesima edizione. Il programma è stato illustrato a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dell’assessore alle politiche sociali, Paola de Roberto, del direttore artistico Alessandro Crescenzo e del direttore esecutivo Davide Giudice.

Da Giorgio Vanni a Nello Taver

«Quest’anno – dichiara Davide Giudice – ci saranno tantissimi ospiti e molte attività, ma FantaExpo è soprattutto un luogo di ritrovo per gli appassionati del genere che, nel corso dei 4 giorni di festival, potranno immergersi nel mondo del fantasy». «La prima grande novità di quest’anno – prosegue il direttore esecutivo – è la presenza di un concerto ogni sera. Si inizia con il capitano Giorgio Vanni che, dopo anni di concerti in chiusura, si esibirà per quello inaugurale di FantaExpo. Venerdì sera sarà il turno di Valerio Lundini e i Vazzanikki. L’ex fumettista e volto noto della Rai, si esibirà in un concerto fuori dagli schemi, a supporto dell’ultimo album “Innamorati della vita” che vede, tra gli altri, featuring con Francesco Bianconi dei Baustelle, Noemi e Sergio Castellitto». «Sabato – conclude Giudice – il gran ritorno di Nello Taver, che quest’anno ha scelto il FantaExpo per chiudere il suo tour “Fallimento”. Domenica sera concerto finale, dopo la cerimonia di chiusura, del Maestro Tony Tammaro, per la prima volta al FantaExpo. Preannunciamo grandi sorprese che vi invitiamo a scoprire con noi!».

«Sarà una bellissima edizione – assicura Alessandro Crescenzo -, con grandi ritorni, molte new entry, show e tanti momenti di intrattenimento. Ci saranno diversi ospiti della vecchia guardia del web, ma anche esponenti innovativi sul fronte di Twitch». «Avremo poi molte collaborazioni – aggiunge il direttore artistico – anche con il mondo universitario e quello del lavoro, con conferenze e approfondimenti dedicati ad entrambi i settori. Anche Manpower Italia si è interessata al nostro evento e partecipa come main sponsor di questa edizione».

Lo spettacolo DisneiAmo

«L’edizione 2024 è molto ricca – conclude Crescenzo – tra gli show segnaliamo lo spettacolo ‘DisneiAmo’, particolarmente coinvolgente, inoltre, avremo anche esponenti di spicco del doppiaggio italiano, come Pietro Ubaldi e Gianfranco Miranda».

«Il FantaExpo quest’anno si arricchisce di ulteriori segmenti e attività – dichiara l’assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno, Paola de Roberto-, interessante la collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno che rappresenta un ulteriore elemento di valore per questa manifestazione alla sua undicesima edizione». «Si allargano gli orizzonti – conclude -, si intrecciano saperi, creando così ulteriori opportunità per i nostri giovani».

«L’appuntamento è molto atteso – afferma il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli -, è un evento coinvolgente con una grandissima presenza giovanile ma non solo». «Il programma di questa edizione è ricco – conclude il primo cittadino – e ci saranno anche molti momenti di approfondimento particolarmente rilevanti».

L’inaugurazione di FantaExpo2024 è in programma giovedì 5 settembre alle ore 10 al Parco dell’Irno.