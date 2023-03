Farmaci in aumento: in alcuni casi anche del 149%

di Giusy Curcio

Il caro vita si abbatte anche sui farmaci: tra dicembre e gennaio il prezzo dei medicinali è aumentato in media del 10,4%. Rincari del 100% sul Tadalafil, il generico del Cialis: la confezione da 4 compresse da 10 mg è passata dai 22,90 euro a 57, con un aumento quasi del 149%.

I dati arrivano dal Fpress, ente specializzato in farmacia, che ha analizzato il costo dei circa 1.100 farmaci di fascia C che ha rilevato come anche il Sildennafil Zentiva da quattro compresse è passato da 12,20 a 24 euro.

Preoccupa il fatto che ad aumentare siano i farmaci contro patologie gravi: il Dantrium, farmaco usato l’ipermetabolismo fulminante, nella confezione da 36 flaconi costa 168,8 euro in più.

E poi, la Tachipirina iniettabile nella confezione da 7 flaconcini è passata da 78,54 a 87,96 euro, con un rincaro del 12%. Il Toradol, antidolorifico usato per i dolori post-operatori, ma anche per altre patologie, nella scatola con 10 pillole da 10 mg è passato da 13,40 a 14,20 euro. Il Muscoril, usato per curare lombosciatalgie acute e croniche, nevralgie e altre patologie, ha raggiunto i 19,85 euro.

Si passa poi ai farmaci da banco, quelli che non hanno bisogno della ricetta: Aspirina, Voltaren, Buscopan e Tachipirina in compresse sono aumentati del 5,1%. Ma i rincari non hanno colpito soltanto i farmaci. Non solo medicinali ma sono in aumento anche i costi delle visite mediche.