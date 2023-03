Oroscopo Branko Martedì 14 Marzo 2023: Scorpione sognatore

Ariete Ci sarà una grande sfida professionale o sentimentale per voi. Luna interessante per la vostra attività.

Toro Vi trovate in una condizione ottimale, non esaltante al 100% ma niente male. Avrete modo di riprendervi nelle finanze, anche nel campo della politica. Fortuna nel giro delle amicizie e conoscenze sociali.

Gemelli Situazione astrale un po’ impegnativa per voi. Attenzione ai rapporti stretti, soprattutto di quelli familiari. Se c’è qualcosa che vi disturba risolvete le situazioni.

Cancro Concentratevi esclusivamente sulla vostra vita professionale. Luna pesante per la vostra salute ma ottima per un affare che avete in mente. Attenzione alle vostre abitudini alimentari.

Leone Voi siete dei reali dello zodiaco. Mi dispiace quando per primi vi abbassate alle persone più bassi di voi moralmente e culturalmente. Gonfiatevi di petto quando potete. Luna molto interessante per la famiglia.

Vergine Luna non bella per voi oggi. Impegna per chi è genitore, questi possono essere causati da eventi lieti per i vostri figli ma non vi sentite soddisfatti a causa di queste preoccupazioni. Cercate di sciogliere i vostri problemi interpersonali, riuscirete ad uscirne.

Bilancia Potreste rivedere la vostra documentazione affaristica e personale che avete fatto nell’ultimo anno. Avete qualcosa dell’anno passato che bisogna mettere a posto, burocraticamente e legalmente.

Scorpione Va bene sognare ma a un certo punto non dobbiamo perdere il senso della concretezza e della realtà. Svolte nel campo professionale per una vecchia intesa, l’arrivo di una nuova collaborazione: soci nuovi e sostenitori in ogni caso.

Sagittario Ci saranno alcuni cambiamenti non a vostro favore: attenzione a ciò che fate nel lavoro. Per voi comincia la stagione della potatura. Iniziate qualcosa da capo, anche nella vita coniugale. Curate la vostra salute.

Capricorno Tutto vi verrà ripagato dalle stelle nei prossimi mesi: tutti i vostri sacrifici fatti in passato e attualmente – sopratutto in famiglia – verranno ricompensati. L’ambiente famigliare sembra molto trascurato.

Acquario Arriverà un soffio di novità nella vita privata, soprattutto nei matrimonio. Approfondite le conoscenze esclusivamente passionali nei rapporti di fresca data.