Fashion Film Festival Milano: call per creativi internazionali

Il Fashion Film Festival Milano si terrà a Gennaio 2022 durante la Fashion Week Uomo in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana e il contributo di ICE Agenzia

Fashion Film Festival Milano, diretto da Constanza Etro, continua a essere protagonista assoluto nella scena del fashion filmmaking mondiale raccogliendo importanti successi edizione dopo edizione e invita tutti i creativi internazionali a partecipare alla sua ottava edizione che si terrà a gennaio durante la Fashion Week uomo in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana e con il contributo di ICE agenzia.

I fashion film possono essere proposti gratuitamente sul sito ufficiale www.fffmilano.com entro e non oltre il 3 ottobre 2021. Tutti i creativi, i brand di moda, i designer, i registi, le case di produzione, i designer emergenti, le riviste, gli artisti, che iscriveranno i propri fashion film avranno l’opportunità di essere parte della manifestazione condividendo il loro lavoro con i più influenti registi internazionali quali Miranda July, Spike Lee, Spike Jonze, Sean Baker, Wes Anderson, Roman Polanski, Paolo Sorrentino, Ana Lily Amirpour, Wim Wenders, Rankin, Bruno Aveillan, Matteo Garrone; e i migliori marchi di moda come Jil Sander, Armani, Gucci, Prada, Givenchy, Balenciaga, Etro, Proenza Schouler, Dior, Valentino, Hermès, Chloé, Giorgio Armani, Trussardi, Kenzo, Ermenegildo Zegna, Balmain, e molti altri.

Ogni anno il Fashion Film Festival Milano riceve circa 1000 fashion film da 58 paesi fra talenti emergenti e affermati. Anche in questa edizione i lavori saranno valutati da una prestigiosa giuria poliedrica che verrà annunciata successivamente e che andrà ad aggiungersi agli importanti nomi che hanno partecipato nel passato come Giorgio Armani, Luca Guadagnino, Rankin, Franca Sozzani, Olivier Zham, Bruno Aveillan, Anna Dello Russo, Marcelo Burlon, Cristiana Capotondi, Rankin, Cass Bird, Michelangelo Di Battista, Claudia Llosa , Lachlan Watson, Elizabeth Von Guttman, Andrea Lissoni, Tim Blanks, Miroslava Duma, Carlo Capasa, Ilaria Bonacossa, Paolo Roversi, Margherita Missoni, Eva Riccobono, Sølve Sundsbø, Jim Nelson, Ana Lily Amirpour, Bianca Balti, Max Vadukul, Piera Detassis, Orsola De Castro, Paz Vega.

La giuria valuterà le seguenti categorie: Best Music, Best Editing, Best Production, Best Styling, Best Photography, Best Documentary, Best Experimental Fashion Film, Best New Designer/Brand, Best New Italian Brand/Designer, Best New Director, Best New Italian Fashion Film, Best New Fashion Film, Best Director, Best Italian Fashion Film, Best Fashion Film and Best Green Fashion Film. Il Festival si terrà online in streaming con una ricca selezione di fashion film in concorso provenienti da tutto il mondo, diverse conversation, le iniziative speciali “FFFMilanoForGreen” e “FFFMilanoForWomen”. Come sempre il Festival presenterà anche una selezione fuori concorso di lungometraggi e documentari che verranno trasmessi sulla piattaforma Mymovies.it.