Federica Panicucci ricorda su Instagram suo padre Edoardo nel giorno in cui avrebbe compiuto 81 anni: “Non ci sono addii per noi”

“Non ci sono addii per noi“, esordisce così il post che Federica Panicucci dedica a suo padre Edoardo.

Potrebbe interessarti:

Oggi, l’uomo avrebbe compiuto 81 anni. La conduttrice Mediaset prosegue: “Ovunque tu sia, sarai sempre nel nostro cuore. Buon compleanno papy e nonno meraviglioso“, allegando uno scatto in cui figura insieme al papà e ai figli Sofia e Mattia, nati dall’amore con Mario Fargetta.

“Non mi sono ancora ripresa”

Un ferita, quella apertasi dopo la scomparsa del padre, che Federica non è riuscita ancora a ricucire. I due avevano un rapporto speciale. “Non mi sono ancora ripresa – rivelava la Panicucci due anni fa nel salotto di Verissimo – Era un uomo buono, un padre e un nonno perfetto, stava sempre a casa mia e trascorreva molto tempo con i miei figli“. E ancora: “A volte mi viene ancora l’istinto di chiamarlo al telefono. In tutto questo dolore però ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola. Lui aveva una cartellina con tutti i ritagli di giornale fin dai miei esordi e non si perdeva una puntata di Mattino Cinque, ogni mattina alle 8 mi mandava un messaggio e io quel messaggio lo aspetto ancora”.

“Marco è un uomo d’altri tempi”

Mentre il padre la lasciava, però, un nuovo amore bussava alla sua porta, quello per Marco Bacini. Ai microfoni del talk show di Canale 5 Federica aveva confessato: “Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio. Marco – aggiunge – non dà nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere”.