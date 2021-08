Federica Pellegrini nella commissione del Cio: terza atleta più votata

Grande vittoria per Federica Pellegrini: la leggenda del nuoto italiano farà parte della commissione del Cio. Domenica il giuramento

Inizia subito la nuova carriera di Federica Pellegrini. Neanche il tempo di “salutare l’acqua” per l’ultima volta e subito arriva una grande vittoria politica. La Divina è stata eletta nella commissione del Cio, prendendo ben 1658 voti. Meglio di lei solo il cestista Pau Gasol con 1888 voti e Maya Martina Wloszczowska con 1674 voti.

La Pellegrini resterà in carica fino ai Giochi di Los Angeles del 2028. L’ultima atleta italiana a far parte del Cio è stata Manuela Di Centa (ex fondista) nel 2010.

«Questa elezione mi apre una finestra importante sul mio mondo ma con un altro ruolo. Sono molto contenta. Sarò sempre connessa alle Olimpiadi, in altre vesti ma sempre come atleta. Il futuro? Questa era la mia ultima Olimpiade: fuori mi aspetta una vita molto eccitante, forse un po’ meno faticosa — ha commentato Fedrica Pellegrini. Quello che voglio fare nel Cio è rendere sempre più facile la vita di un atleta che approccia le Olimpiadi”. Una battuta finale: “In ogni caso questa sarà l’occasione per imparare bene l’inglese”.

Inizierà ora per la campionessa olimpica una nuova vita, dove sarà il punto di riferimento di molte atleta.