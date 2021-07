Federico Rossi: il cantante è positivo al Coronavirus

Federico Rossi, uno dei membri dell’ex duo Benji & Fede, ha fatto sapere sui suoi social di aver contratto il Coronavirus. Il cantante ha dovuto effettuare un tampone molecolare dopo che quello rapido aveva dato esito negativo

Federico Rossi, uno dei cantanti dell’ex duo modenese Benji & Fede, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato proprio lo stesso musicista, tramite il suo account Instagram che conta quasi 1,7 milioni di followers.

Visto il risultato del test, Federico Rossi si è ritrovato costretto ad annullare la sua partecipazione al Battiti Live, il programma condotta da Elisabetta Gregoraci. Un grande dispiacere per il musicista visto che, insieme ad Annalisa, è uno dei protagonisti musicali del momento, grazie all’ultimo singolo Movimento Lento, uno dei tormentoni più gettonati di questa estate.

Federico Rossi ha tenuto comunque a rassicurare i suoi fan, dicendo di aver contratto il Covid-19 in forma lieve e di essere asintomatico. Inoltre, visto il suo caso, ha approfittato dell’occasione per ribadire che, in caso di dubbio, è necessario sottoporsi a un tampone molecolare, molto più affidabile. “Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare”- ha dichiarato su Instagram. Questa affermazione fa dedurre che, precedentemente, il cantante ha effettuato un tampone rapido che però ha dato esito negativo. Non soddisfatto del risultato, ha deciso comunque di fare un tampone molecolare che in effetti ha dato un responso diverso.

Sempre su Instagram, Federico Rossi ha comunque manifestato un certo grado di ottimismo: Ci si salterà fuori prima o poi daje. Ne sono convinto. Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina Ffp2. Ha anche aggiunto che: “In questa quarantena sto riscoprendo l’importanza degli appuntamenti con se stessi”.