Fedez via social parla di LOL, il programma sulla bocca di tutti. Il rapper fa un piccolo spoiler sul finale e racconta un retroscena

Fedez, in una manciata di Instagram stories, parla di LOL– Chi ride è fuori, il game show che sta spopolando in questi giorni.

Il programma italiano, condotto proprio dal rapper e da Mara Maionchi e distribuito da Prime Video, vede la partecipazione di dieci comici molto amati: Elio, Katia Follesa, Gianluca Fru, Michela Giraud, Caterina Guzzanti, Lillo, Frank Matano, Angelo Pintus, Ciro Priello e Luca Ravenna. L’obiettivo per i concorrenti è quello di rimanere chiusi in una stanza per 6 ore e non ridere, né estraniarsi dagli sketch comici.

Fedez: la puntata zero e il provvedimento restrittivo

Il marito di Chiara Ferragni svela ai suoi follower un aneddoto accaduto nel backstage: “Prima di girare lo show abbiamo fatto una finta gara con al posto dei comici delle comparse. E’ durata 6 ore come la gara vera, con un premio reale consegnato di questa finta gara”. Poi, Fedez posta un video che testimonia la consegna del premio finto. Il trofeo, però, così come si può vedere dalla clip, cade rovinosamente a terra.

Inoltre, il papà della piccola Vittoria confessa: “Ho un provvedimento restrittivo da parte di Amazon per cui non mi mandano le puntate prima perché altrimenti spoilero, ve lo giuro. Tutto per dire che sto fremendo anche io perché non ho visto le puntate. Spero abbiano messo tutto perché verso la fine si vola altissimo”. Intanto, sulla piattaforma sono già stati caricati gli ultimi due episodi di LOL. Non ci resta che scoprire chi vincerà i 100mila euro (da devolvere in beneficienza).