Il critico Aldo Grasso dice la sua su LOL, il programma comico uscito su Prime Video. Frank Matano non ci sta e risponde a modo suo

Al Corriere della Sera il critico Aldo Grasso si scaglia con foga contro “LOL – Chi Ride è Fuori“, il programma comico in onda dal 1 aprile su Amazon Prime Video. Il format del programma prevede che dieci comici restino chiusi in una stanza per sei ore provando a farsi ridere, ma senza poterlo fare. Il regolamento, infatti, prevede l’espulsione dal gioco per chi venga beccato a ridere, mentre al vincitore toccheranno 100.000 euro da devolvere in beneficenza.

“Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente” scrive Aldo Grasso in un suo editoriale al Corriere parlando di LOL, definendo lo show “piuttosto piuttosto molto puerile e assai forzato”. Numerose le repliche dai fan del programma delle quali si fa portavoce proprio Frank Matano. Il concorrente della gara scrive attraverso il suo profilo Twitter: “Cambierei il regolamento della prossima edizione di #LOLitalia. Chi fa ridere Aldo Grasso vince“.

A spalleggiare il comico arriva prontamente Selvaggia Lucarelli, che scrive: “Oggi Aldo Grasso scrive che Lol non lo diverte (legittimo, per carità) perché “non conosce molti dei partecipanti” (perché, fai ridere se sei famoso?) e perché forse ridono di più i gggiovani che si divertono con Lillo perché non conoscono Gino Bramieri. Lillo ha 60 anni”.