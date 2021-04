A raccontarlo, la stessa Valentina Ferragni tramite social network

Attraverso una serie di storie su Instagram, la sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina ha raccontato di essersi sottoposta ad alcuni controlli medici. La ragazza ha così scoperto di soffrire di insulino-resistenza, una patologia che influisce sulla capacità delle cellule di rispondere all’insulina.

“Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulino-resistenza. Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti, perché oggi è festa. Diamo inizio a un’altra vita“, ha detto la Ferragni su Instagram.

Poche parole quelle di Valentina, che ha però promesso che parlerà approfonditamente ai suoi fan della malattia non appena ne saprà di più. Intanto, sui social, in molti le hanno dimostrato il loro calore con messaggi di solidarietà. Non è la prima volta che la più piccola delle sorelle Ferragni parla della sua salute: in passato ha infatti dichiarato di avere problemi di metabolismo.