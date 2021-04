Pierpaolo Pretelli ha presentato il figlio Leonardo alla fidanzata Giulia Salemi

Hanno emozionato i telespettatori all’interno della casa del Grande Fratello e, una volta fuori, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno aggiunto un tassello importante alla loro storia. Ai microfoni di RTL, Pierpaolo ha raccontato l’incontro avvenuto tra la sua fidanzata e il figlio Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero.

Le presentazioni ufficiali sono avvenute il giorno di Pasqua e Pierpaolo si è detto entusiasta dell’incontro tra i due: “L’incontro è andato benissimo, sono felicissimo. “Tra Leo e Giulia il feeling è scattato subito. Lei ama i bambini. Addirittura Leo le ha chiesto di fidanzarsi con lui”, ha aggiunto l’ex inquilino del Gf Vip. E ha affermato che l’incontro è avvenuto all’aperto, “vicino casa”.

La passione tra i due è scoppiata all’interno del reality e tra loro le cose sembrerebbero andare per il meglio, per la gioia dei loro fan e, a testimonianza di questo, Pierpaolo ha dichiarato che Giulia è la prima fidanzata che presenta a suo figlio: “È la prima donna che presento a mio figlio dopo tre anni che mi sono separato da Ariadna. Non avrei mai fatto questo passo se non fossi sicuro del sentimento che provo per Giulia, e lei per me“.