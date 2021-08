Femminicidio Aci Trezza, trovato morto l’ex fidanzato

Terminano nel tardo pomeriggio le ricerche dell’uomo che ha assassinato la sua ex compagna ad Aci Trezza. Era fuggito con un’auto non sua

Dopo aver compiuto l’omicidio ad Aci Trezza della sua ex fidanzata, una giovane donna di 26 anni,il suo corpo è stato ritrovato in un casolare in campagna a Trecastagne, paese alle pendici dell’Etna.

La furia dell’ uomo si è scatenata nella serata di ieri, quando in tarda notte si è recato nei pressi del lungomare di Aci Trezza, frazione di Acireale per uccidere la sua ex. L’uomo ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, mentre la giovane passeggiava con amici, sua cugina e la sua migliore amica.

La ragazza è stata colpita alla testa ed è morta sul colpo, mentre la sua amica ferita alla schiena, ma soccorsa e medicata dagli operatori e medici del 118 giunti sul posto.

Subito dopo l’omicidio è scattata una caccia all’uomo, con posti di controllo ad Aci Trezza, Trecastagni luogo d’origine della ragazza e San Giovanni la Punta, località dove viveva e lavorava l’uomo.

Le ricerche si sono interrotte nel tardo pomeriggio quando l’omicida è stato trovato impiccato in una proprietà dello zio.

Stando alla ricostruzione dei fatti, l’uomo era stato denunciato già più volte per stalking, reato per cui era stato prima arrestato ottenendo successivamente i domiciliari.