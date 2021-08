Chiara Ferragni per Pigna: l’inconfondibile logo su astucci, quaderni e diari

18 agosto Chiara Ferragni lancia la nuova collezione Pigna con il suo logo. Lo scopo è portare buon umore tra banchi di scuola e scrivanie

Chiara Ferragni e il suo logo approdano su banchi di scuola e scrivanie. Dal 18 agosto 2021 è stata infatti lanciata la collezione di quaderni, diari, astucci per Pigna con il logo della ormai nota influencer. Scopo della nuova linea di prodotti per lo studio e il lavoro è quello di contagiare con del buon umore chi li utilizza.

Oggetti motivazionali ed “inspirational“, piccole soprese e divertenti messaggi di incoraggiamento accompagnano ad esempio le pagine del diario e dei quaderni in rosa ed azzurro. Oggetti con estetica instagrammabile e finiture glitterate in rilievo si fanno portavoce di diversi messaggi contro l’odio diffuso in rete dagli hater, con critiche infondate volte solo a diffondere odio, contro il body shaming da combattere con la body positivity e l’impegno costante per migliorare se stessi ed aumentare il proprio coraggio imprenditoriale.

Le opinioni sulla scelta imprenditoriale dell’influencer questa volte si dividono tra chi sostiene che i prodotti siano troppo costosi, mentre altri che invidiano la capacità imprenditoriale degli influencer e i content creator, fornendo dritte su negozi di cartoleria in città meglio assortiti.