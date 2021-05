Chiara Ferragni: fan in disaccordo con il nuovo trend dell’estate che prevede ciabatte a calzini al posto dei sandali

Chiara Ferragni lancia una nuova moda per l’estate, ma non convince i followers che non hanno fatto mistero del loro disaccordo. La nota influencer milanese è infatti uscita di casa con un completo nero di Barrow, ciabatte e calzini. Se l’abbigliamento casual morbido, post pandemia, è stata rivalutata come outfit anche per uscire di casa, quasi nessuno è ancora pronto per indossare ciabatte e calzini. Tra i tanti braccialetti colorati al braccio portava anche una Birkin di Hermes nera.

La proposta della Ferragni, se in America fa già tendenza, in Italia ha solo provocato un’ondata di commenti tutt’altro che positivi. Tra questi: “Chiarè le ciabatte con il calzino bianco e la Birkin? Ma per carità, i calzetti con le ciabatte proprio no. Ad Angela Merkel piace il tuo look”. Insomma, non potevano mandare anche i riferimenti ai tedeschi, che da sempre sono considerati i portatori per eccellenza dei calzini nelle ciabatte.

Negli Stati Uniti, invece, non la prenderanno certo male visto che da anni molte star propongono lo stesso look di Chiara Ferragni. Tra le seguaci principali di questa moda la bella Kendal Genner che da anni viene paparazzata con ciabatte e calzini dai giornalisti di Los Angeles.