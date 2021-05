Chiara Ferragni compie 34 anni: Fedez “anticipa” il regalo

- Consigliato per te -

Con ventiquattro ore d’anticipo, Fedez stupisce la moglie Chiara Ferragni con una dedica social in vista del suo trentaquattresimo compleanno

Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa al mondo, compie oggi trentaquattro anni.

Con ventiquattro ore di anticipo, suo marito Fedez – in questi giorni nell’occhio del ciclone per un caso di presunta censura subita da Rai Tre – ieri le ha dedicato un romanticissimo post su Instagram ricordando il momento di quattro anni fa in cui – dal palco dello Stadio San Siro di Milano – le ha chiesto di diventare sua moglie.

“2017, esattamente quattro anni fa. Sembrava nulla è invece eccoci qua”, ha scritto il rapper di “Chiamami per nome” a corredo degli scatti.

La proposta è diventata realtà poco più di un anno dopo; Fedez e Chiara Ferragni si sono giurati amore eterno il 1° Settembre 2018 a Noto, in Sicilia e la loro favola è stata suggellata dall’arrivo di due bambini: Leone, oggi star dei social per i suoi siparietti con il papà, e Vittoria, nata a Milano il 23 Marzo scorso.

La famiglia Ferragnez però sarebbe incompleta senza Matilda: a ben guardare è citando l’amabile cagnolina in una sua canzone (Vorrei ma non posto) che Fedez ha definitivamente conquistato la donna della sua vita.

I Ferragnez e la musica

Ed in fondo, la musica di lui ha sempre fatto da colonna sonora alla storia della royal couple nostrana.

Diventato padre per la prima volta, Fedez ha dedicato a Leone la canzone Prima di ogni cosa, e – non escludendo del tutto che possa scrivere delle rime anche per Vittoria (ne sono prova le numerose Instagram Stories pubblicate in questi giorni che lo vedono in studio di registrazione), a qualche settimana dall’annuncio della seconda gravidanza di Chiara il rapper ha rilasciato il videoclip della canzone Bella Storia, in cui appare anche sua moglie (con una mise che strizza l’occhio agli Anni Ottanta), la quale tra l’altro l’estate scorsa ha offerto un cammeo nel tormentone estivo di Baby K Non mi basta più.