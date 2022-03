Il sabato che non t’aspetti: Leclerc in pole e l’Italia vince al Sei Nazioni

Charles Leclerc in pole position nel Gran Premio del Bahrain per il primo appuntamento del 2022 di Formula 1 e l’Italia del Sei Nazioni che vince una partita incredibile in Galles ed evita l’ennesimo cucchiaio di legno. Il sabato a tinte tricolori presenta due gradite sorprese al quanto inaspettate.

La Ferrari è tornata?

Charles Leclerc 1° e Carlos Sainz 3° con Max Verstappen in mezzo ed Hamilton solo 5°. Dopo i test pre-campionato, la gradita sorpresa è il ritorno a pieno livello competitivo della Scuderia di Maranello in seguito ad anni di assenza ingiustificata.

CHARLES LECLERC TAKES POLE IN BAHRAIN!



CHARLES LECLERC TAKES POLE IN BAHRAIN!

It's pole position number 🔟 of his career 😍

Siamo solo al primo appuntamento della stagione ma il Cavallino Rampante sembra essere tornato ai vecchi fasti e vuole provare a tornare protagonista. In attesa di quello che dirà la gara di domani, i due ferraristi hanno dimostrato di potersela giocare contro il neo-Campione del Mondo e soprattutto con le Mercedes, apparse in lieve difficoltà.

Per Leclerc – undicesima pole in carriera – è un ritorno davanti a tutti nella prima fila: lo stesso monegasco era stato l’ultimo a firmarla per la Ferrari, nella scorsa stagione a Baku. Ora il team di Binotto non si accontenta della pole position e punta anche alla vittoria, evento che manca dal Gran Premio di Singapore del 2019 e sempre grazie al numero 16 ma con la vittoria finale di Sebastian Vettel.

Impresa a Cardiff

La corsa di Capuozzo, la meta di Padovani e la trasformazione finale di Garbisi: il miracolo nel Sei Nazioni per l’Italia arriva negli ultimi minuti dell’ultima giornata. Gli azzurri ritrovano la vittoria dopo 7 anni dall’ultima volta e la firmano lì dove non erano mai riusciti, nella tana del Galles.

Dal 15-21 in favore dei padroni di casa, il XV di Kieran Crowley ci ha creduto ed ha ribaltato il punteggio, portando a casa la vittoria e soprattutto evitando l’incubo dell’ennesimo “cucchiaio di legno”. L’ultima vittoria era datata 2015 (22-19 in casa contro la Scozia): chissà che non possa essere un nuovo inizio per il tricolore nel rugby dopo annate di grandi delusioni. Il cambio generazionale sembra essere portatore di buon auspicio per il futuro per l’Italia.