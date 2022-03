Oroscopo di Paolo Fox Domenica 20 Marzo 2022: Bilancia favorita

Ariete Domani ultima giornata dove bisogna davvero mantenere alta l’attenzione. Luna ancora dissonante, questo potrebbe rendervi nervosi quindi occhio alle discussioni! Da lunedì dovrebbe esserci un generale miglioramento.

Toro Cercate di fare chiarezza in amore anche perché entro fine mese si potrebbe arrivare ad una decisione importante. Le coppie che non sono in crisi definitive potranno vivere piccoli disagi.

Gemelli Luna, Venere e Marte sono vostri complici in questo periodo: ci sono tutti gli ingredienti per chiudere alla grande il vostro weekend. In amore giornata stuzzicante!

Cancro Venere domani arriva in buon aspetto nel vostro cielo, potresti finalmente ritrovare quella serenità che non avete avuto fino ad ora. Mercurio e Giove possono portare qualche preoccupazione in superficie, soprattutto in ambito lavorativo.

Leone Domani si preannuncia una giornata stupenda sotto questo magnifico Sole. Questo vi permette di staccare un po’ la spina e riportare finalmente l’amore in primo piano.

Vergine Insieme ai vostri cari chiudete questa settimana in modo tranquilla. Non mollate, anche se le numerose opposizioni planetarie vi stanno affaticando parecchio.

Bilancia Uno dei segni favoriti dal cielo è il vostro! Sforzatevi di non tornare al passato ma piuttosto concentratevi nella risoluzione dei problemi irrisolti da tempo.

Scorpione Nella giornata di domani la Luna non sarà contraria e questo potrebbe permettervi di riportare un po’ di tranquillità. Prima o poi dovete decidere cosa fare con il partner e se portare avanti la relazione.

Sagittario Avete bisogno di relax per quanto riguarda la giornata di domani. In amore siate chiari: dovete risolvere la situazione se avete problemi. Cambiamenti in vista sul posto di lavoro.

Capricorno Sfruttate questo periodo al massimo perché siete davvero sotto un cielo positivo. In amore è possibile qualche progetto con il partner mentre sul lavoro non vanno escluse tensioni.

Acquario State vivendo un momento positivo e vi sentite decisamente meglio. In amore sarebbe consigliabile evitare discussioni inutili. Segnali positivi sul posto di lavoro.