Istituiti i missili ipersonici russi Kinzhal: cosa sono e come funzionano

I missili ipersonici Kinzhal sono stati utilizzati per l’attacco russo in Ucraina. Ecco alcune caratteristiche tecniche dell’arma militare

Un’arma in grado di distruggere e devastare un intero Paese. La guerra tra Russia e Ucraina ormai continua di giorno in giorno, e con il tempo che passa emergono dettagli sempre più assurdi. Il Paese di Putin afferma di aver utilizzato missili ipersonici Kinzhal in Ucraina. A riferirlo è il ministero della Difesa citato dalla Tass.

Quest’ultimo ha anche annunciato di aver distrutto nella notte tre sistemi missilistici di difesa aerea S-300 in dotazione alle truppe ucraine. I missili hanno attaccato anche centri ucraini di radio e di intelligence della regione di Odessa, tramite l’utilizzo del sistema missilistico costiero Bastion. Kinzhal è una delle sei armi di “prossima generazione” citate da Putin nel discorso del 1° Marzo 2018.

Il missile ha una gittata dichiarata di 1.500-2.000 km con un carico utile nucleare o convenzionale di 480 kg. La sua lunghezza è pari a otto metri, con un diametro di uno e un peso di lancio di circa 4.300 chilogrammi. Dopo il lancio, il Kinzhal raggiunge velocità fino a Mach 10 (12.350 km/h). Inoltre, si basa su traiettorie irregolari e su un’elevata manovrabilità. Queste caratteristiche permettono di complicarne l’intercettazione.

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video dimostrativo, dove il missile viene presentato durante le esercitazioni che hanno preceduto l’invasione dell’Ucraina. La Russia aveva sfoggiato tutto il suo arsenale (tra sottomarini nucleari, bombardieri a reazione e forze di terra che lanciavano missili balistici intercontinentali). Tutte armi che ora sta utilizzando nella guerra in corso.